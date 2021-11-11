Полсотни катков зальют к новому сезону в Новосибирске

В Новосибирске началась подготовка к заливке катков и хоккейных коробок к новому зимнему сезону, сообщает пресс-центр мэрии.

В муниципальном учреждении «Стадион» в Новосибирске началась подготовка к заливке 42 хоккейных коробок во дворах домов и трех катов: на стадионе «Чкаловец», в Нарымском сквере и на площади напротив театра оперы и балета (НОВАТ). В сравнении с 2020 годом, в новом зимнем сезоне мест для катания на коньках станет больше — в городе прибавится восемь площадок.

«Сначала мы сформируем снежное основание на всех объектах, а когда температура снизится, мы начнем активную заливку. Сейчас мы развозим по площадкам необходимые инструменты: шланги, скребки, лопаты и станки для заливки», — отметил заместитель директора МАУ «Стадион» Юрий Евдокимов.

Он добавил, что с 16 ноября в МАУ «Стадион» начинается расширение штата сезонных сотрудников. В учреждении требуются специалисты по заливке льда и уборке снега.

Напомним, каток на площади Ленина перед оперным театром в Новосибирске сохранит свою «фаллическую» форму. Его планируется открыть вместе с ледовым городком в двадцатых числах декабря. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила «Континенту Сибирь», что горожан со своими коньками пустят на ледовую площадку бесплатно.