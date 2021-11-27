Глава Кузбасса отправил в отставку мэра Прокопьевска за банкет в день трагедии на шахте

Надежда Яркова
 
Сергей Цивилев
Сергей Цивилёв. Фото Михаила Перикова

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отправил в отставку главу Прокопьевска Вячеслава Старченко за банкет по случаю назначения его на должность во время траура по погибшим в шахте «Листвяжной». Об этом глава региона сообщил в своем официальном ТГ-канале.

Сергей Цивилев написал, что в Прокопьевске сотрудники администрации решили отметить 25 ноября назначение на должность нового главы Вячеслава Старченко.

«В то время, как весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с «Листвяжной», в то время, когда каждый житель региона переживал за шахтеров и спасателей. Очень сложно найти слова, которыми можно описать эту ситуацию. Таких слов просто нет. У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжелый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать», — поделился Сергей Цивилев.

Глава Кузбасса также добавил, что Вячеслав Старченко уже отправлен в отставку.

Трагедия, унесшая жизни более 50 горняков и спасателей, произошла 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. На тот момент в шахте находились 285 горнорабочих. На утро 26 ноября была предварительно установлена гибель 52 человек. Чуть позже стало известно, что 51-летнего горноспасателя, считавшегося погибшим, нашли живым. Президент России Владимир Путин присвоил мужчине, а также посмертно — другим участникам спасательной операции Ордена мужества. С 26 по 28 ноября в Кемеровской области объявлен траур.

Уже после аварии на шахте «Листвяжная» прокуратура выявила нарушения требований промышленной безопасности на шести угольных предприятиях Кемеровской области.

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