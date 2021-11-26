На шести шахтах Кузбасса нашли нарушения после аварии на «Листвяжной»

Юлия Моисеева
 
Закон, прокуратура
Фото Михаила Перикова

Прокуратура выявила нарушения требований промышленной безопасности на шести угольных предприятиях Кемеровской области после аварии на шахте «Листвяжная», где накануне из-за задымления погибло 52 человека. Возбуждены административные дела.

В результате проверок, проходящих на угольных предприятиях Кузбасса после аварии на шахте «Листвяжная», прокуратура региона выявила нарушения требований промышленной безопасности в шести организациях. Об этом сообщили в Управлении Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу 26 ноября.

«Выявлены нарушения, связанные с эксплуатацией шахт, не отвечающих требованиям промышленной безопасности, продолжительностью непрерывного отдыха работников, необеспечением их средствами индивидуальной защиты, а также нарушения требований при производстве плановых и внеплановых инструктажей по техничке безопасности», — сообщили в ведомстве.

По результатам проверок возбуждено 28 дел об административных правонарушениях по ст. 9.1 (нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах), а также ч. 1 — 4 ст. 5.27.1 (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации) КоАП РФ.

Проверки на шахтах региона продолжатся, их результаты находятся на контроле Генпрокуратуры РФ.

Напомним, 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление. По последним данным в результате аварии погибло 52 человека, в том числе шесть спасателей. Предварительная причина ЧП – взрыв метано-воздушной смеси.

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