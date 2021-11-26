На шести шахтах Кузбасса нашли нарушения после аварии на «Листвяжной»

Прокуратура выявила нарушения требований промышленной безопасности на шести угольных предприятиях Кемеровской области после аварии на шахте «Листвяжная», где накануне из-за задымления погибло 52 человека. Возбуждены административные дела.

В результате проверок, проходящих на угольных предприятиях Кузбасса после аварии на шахте «Листвяжная», прокуратура региона выявила нарушения требований промышленной безопасности в шести организациях. Об этом сообщили в Управлении Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу 26 ноября.

«Выявлены нарушения, связанные с эксплуатацией шахт, не отвечающих требованиям промышленной безопасности, продолжительностью непрерывного отдыха работников, необеспечением их средствами индивидуальной защиты, а также нарушения требований при производстве плановых и внеплановых инструктажей по техничке безопасности», — сообщили в ведомстве.

По результатам проверок возбуждено 28 дел об административных правонарушениях по ст. 9.1 (нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах), а также ч. 1 — 4 ст. 5.27.1 (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации) КоАП РФ.

Проверки на шахтах региона продолжатся, их результаты находятся на контроле Генпрокуратуры РФ.

Напомним, 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление. По последним данным в результате аварии погибло 52 человека, в том числе шесть спасателей. Предварительная причина ЧП – взрыв метано-воздушной смеси.