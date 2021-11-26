Число жертв аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе достигло 52 человек

В результате задымления на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, произошедшего 25 ноября, погибло 52 человека. В их числе как горняки, так и спасатели.

Новые данные о погибших сообщил «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Беловского городского округа.

Как сообщил представитель администрации, в числе погибших шесть спасателей. Ранее власти Кузбасса подтвердили смерть трёх сотрудников МЧС, которые вели в шахте поиски горняков.

По данным МЧС, связь со звеном горноспасателей пропала в 15 часов 25 ноября. Как сообщил журналистам врио главы ведомства Александр Чуприян, дыхательные аппараты спасателей рассчитаны на четыре часа, а самоспасатель – ещё на час. При этом работа в шахте осложнялась высокой температурой и ростом концентрации опасных газов, в том числе взрывоопасного метана.

Вечером 25 ноября спасательная операция была приостановлена до утра из-за угрозы взрыва.

Накануне сообщалось об 11 погибших. По предварительным данным, задымление произошло в вентиляционном штреке, где загорелась угольная пыль.

По факту гибели людей в результате аварии на шахте «Листвяжная» Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель, а также 36-летний начальник участка. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, прокуратура Кузбасса проверяет исполнение законодательства об охране труда и промышленной безопасности на предприятии.

С 26 по 28 ноября в Кемеровской области объявлен траур.

ООО «Шахта «Листвяжная» принадлежит холдингу СДС «Уголь». В августе на сайте холдинга сообщалось, что задержанный директор шахты Сергей Махраков признан победителем областного конкурса «Кузбасс — угольное сердце России» в номинации «Директор шахты — 2021». Как говорится в описании на том же сайте холдинга, шахта спроектирована «с учётом всех требований экологии и безопасности», на ней, в частности, производится дегазация.

UPD. На месте трагедии работает полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, сообщает официальный сайт полпреда 26 ноября.