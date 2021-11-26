Выживший на шахте «Листвяжная» в Кузбассе спасатель получит награду от Путина

На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где произошла авария с полусотней жертв, нашли живым 51-летнего горноспасателя, считавшегося погибшим. Президент России Владимир Путин присвоил мужчине, а также посмертно — другим участникам спасательной операции Ордена мужества.

Спасатели нашли живого человека на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где, по предварительным данным, накануне произошёл взрыв. Им оказался один из пропавших горноспасателей Александр Заковряшин, сообщается в Telegram-канале главы региона Сергея Цивилёва.

«Выживший — Александр Анатольевич Заковряшин, медик, один из шести горноспасателей ВГСЧ, пропавших накануне», — говорится в сообщении.

Тяжесть состояния пострадавшего оценена как средняя, мужчина отправлен в медучреждение.

Как сообщает пресс-служба правительства Кузбасса, Александру Заковряшину 51 год. Президент России Владимир Путин подписал указ о его награждении Орденом мужества. Эти же награды, согласно распоряжению главы государства, будут присуждены пятерым погибшим коллегам Заковряшина посмертно.

Напомним, утром 26 ноября была предварительно установлена гибель 52 человек, находившихся на шахте «Листвяжная» во время аварии накануне. Предполагалось, что в это число входят шестеро горноспасателей.

По предварительной версии, на шахте произошёл взрыв метано-воздушной смеси. Точные причины ЧП устанавливает специальная комиссия.

По факту произошедшего следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). По этому делу задержаны 47-летний директор шахты Сергей Махраков, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка. Также в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора возбуждено уголовное дело о халатности.

Ранее также сообщалось о том, что в результате проверок, проведённых прокуратурой после аварии на шахте «Листвяжная», на шести шахтах Кузбасса были выявлены нарушения требований промышленной безопасности.

ООО «Шахта «Листвяжная» входит в состав кузбасского холдинга «СДС Уголь». Предприятие находится в Беловском округе Кемеровской области, образовано в 2003 году. В конце 2020 года выручка компании составила 9,4 млрд руб., чистая прибыль – 836,7 млн руб.