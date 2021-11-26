Председатель горсовета Новосибирска прокомментировал судьбу мандата Сергея Бойко

25 ноября независимый депутат новосибирского горсовета Сергей Бойко покинул пределы РФ, опасаясь уголовного преследования. Председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев рассказал «Континенту Сибирь», почему Бойко не лишат мандата.

Напоминаем читателям, что 25 ноября в соцсети Facebook экс-координатор запрещённой в России организации «штаб Алексея Навального» в Новосибирске Сергей Бойко объявил о своём намерении не возвращаться в страну из-за опасений уголовного преследования, которому уже подверглись некоторые его бывшие коллеги-навальнисты. За пределами страны депутат горсовета Новосибирска находится вместе с семьёй.

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев рассказал «Континенту Сибирь» что, несмотря на выезд за границу на неопределённый срок и фактическое неисполнение депутатом своих обязанностей, пока нет оснований лишать Сергея Бойко депутатского мандата.

«Если Сергей Бойко не будет посещать сессии или комиссии совета депутатов города Новосибирска, а также проводить приём избирателей на округе, то исходя из положений избирательного законодательства, закона о местном самоуправлении, мы не можем только на этом основании лишить депутата полномочий», – сообщил Дмитрий Асанцев.

Председатель горсовета добавил также, что лишить народного избранника его мандата возможно по ряду других причин. К примеру, если человек, находясь за пределами РФ, получил вид на жительство в другой стране или гражданство другой страны, даже если он не отказался при этом от гражданства России. Также процедура принудительного лишения мандата возможна в случае, когда в отношении депутата возбуждено уголовное дело и уже вынесено решение суда.

«Ещё одним вариантом лишения депутата его мандата является процедура, прописанная в Уставе города Новосибирска, когда инициативная группа собирает подписи. Примерно так, как это пытались сделать в текущем году в отношении мэра Новосибирска. Но основанием для запуска такой процедуры, опять же, должно служить решение суда», – напомнил собеседник «Континента Сибирь».

Дмитрий Асанцев добавил, что все вышеперечисленные основания относятся именно к лишению депутатского мандата, а не к его добровольной сдаче. «Но, наверное, это не история про Сергея Бойко. Потому что, насколько я понимаю его заявления, он от депутатского мандата не собирается отказываться», – высказал своё мнение председатель новосибирского горсовета.

По словам собеседника «Континента Сибирь», в настоящее время Совет депутатов Новосибирска не обладает информацией о том, что против Сергея Бойко открыты какие-то уголовные дела. «Практика показывает, что зачастую Сергей Андреевич путает желаемое с действительным», – отметил Дмитрий Асанцев.

Председатель горсовета Новосибирска также выразил мнение, что «отсутствие депутата на территории своего округа и неучастие в его жизни – это большой минус для тех людей, которые его выбирали, и которые за него голосовали как за человека, который будет представлять и отстаивать интересы жителей этой территории, реально погружаясь в проблемы округа, а не дистанционно с тёплого кипрского берега».