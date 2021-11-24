Новый год в Новосибирске будут встречать без массовых мероприятий

23 ноября на заседании комиссии горсовета Новосибирска по культуре, спорту и молодежной политике депутаты обсудили подготовку мегаполиса к празднованию Нового года, проект бюджета на 2022–2024 годы, а также новые правила благоустройства.

Заседание комиссии Совета депутатов Новосибирска по культуре, спорту и молодежной политике началось с доклада должностных лиц муниципалитета о проекте городского бюджета 2022–2024 годов.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть уже рассказывал представителям СМИ об основных параметрах проекта бюджета 2022 года, собственные доходы которого запланированы в объеме свыше 30 млрд рублей, что составит порядка 50% от консолидированного объема городского бюджета. По словам градоначальника, почти такой же объем средств будет получен Новосибирском в качестве трансфертов из регионального и федерального бюджетов.

Всего в доходной части проекта бюджета на 2022 год запланировано 60,703 млрд рублей, а в расходной части — 61,503 млрд рублей, то есть его дефицит составит порядка 800 млн. Основным приоритетом муниципального бюджета остается его социальная направленность. На социальные расходы в 2022 году Новосибирск собирается выделить порядка 40 млрд рублей, то есть 66% всей его расходной части. Всего же в 2022 году будет финансироваться 24 муниципальных программы, среди которых значимый объем поддержки будет направлен также в сферы образования, культуры и транспорта.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, также принявшая участие в заседании комиссии, отдельно сообщила депутатам о бюджете департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска и запланированных в нем статьях расходов. В частности, 189 млн рублей в проекте бюджета предусмотрено на повышение зарплат среднего и низшего звена муниципальных служащих.

В целом проект бюджета был принят депутатами без возражений, но председатель комиссии Совета депутатов города Новосибирска по культуре, спорту и молодежной политике Александр Тарасов попросил вице-мэра обратить особое внимание на ряд спортивных объектов, которые нуждаются в срочном ремонте. По словам депутата, это «кричащий вопрос», и для его разрешения «не нужно гигантских объемов средств». Он оценил вложения в ремонт в 42 млн рублей, которые попросил изыскать муниципальные власти.

Вторым вопросом в повестке заседания стала подготовка Новосибирска к празднованию Нового года. По словам представителей мэрии, к празднику в городе будет открыто 45 хоккейных коробок и пять открытых ледовых катков. Главная городская елка и один из упомянутых катков разместятся в Театральном сквере на площади Ленина. Установка 22-метровой новогодней елки в Театральном сквере начнется 26 ноября и закончится 1–2 декабря. Каток площадью 2200 квадратных метров зальют к 22 декабря.

Кроме того, мэрия Новосибирска планирует организовать в парках и скверах масштабную иллюминацию и установить горки для малышей, а в Первомайском сквере — провести традиционный фестиваль снежных скульптур, который в этом году состоится уже в 22-й раз.

Александр Тарасов призвал муниципалитет продумать программу хоть каких-то мероприятий для горожан на свежем воздухе и предложить ее на очередном заседании регионального штаба по противодействию коронавирусной инфекции. Он выразил уверенность, что при соблюдении дистанции это не вызовет каких-то негативных последствий, в то время как жители получат удовольствие от праздника, которого долго ждали.

Председатель комиссии по культуре, спорту и молодежной политике также предложил муниципальным властям активнее привлекать представителей бизнеса в качестве спонсоров для организации катков, иллюминации и различного рода новогодних мероприятий. Для этого он посоветовал мэрии выработать для бизнесменов пакет предложений, «которыми можно будет пользоваться из года в год». В качестве примера он привел рекламу на муниципальных площадках, которую муниципалитет мог бы предоставить спонсорам организации катков взаимозачетом.

Однако Анна Терешкова отметила, что, помимо иллюминации, музыки, елок и катков, новосибирцы могут не ждать на открытых площадках каких-либо культурно-массовых мероприятий. Такое решение она обосновала санитарными ограничениями. «В соответствии с постановлением правительства Новосибирской области культурно-массовые мероприятия с участием граждан запрещены. Поэтому никаких уличных мероприятий мы не планируем, в том числе и в новогоднюю ночь», — заявила она.

Вице-мэр Новосибирска также в подробностях рассказала депутатам горсовета о новых правилах благоустройства территории, которые будут действовать в городе в ближайшие годы. Одно из них, о запрете горожанам выгуливать домашних питомцев в парках и скверах, вызвало недоумение со стороны депутата горсовета Ростислава Антонова.

В своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» Антонов отметил, что «город не планирует создавать замещающую инфраструктуру, в том числе развивать площадки для выгула собак, отдавая этот вопрос на откуп самим жителям». Он заявил, что для горожан бывает проблемой провести общее собрание жильцов даже для утверждения коммунального тарифа, не говоря уже об определении места для выгула собак.

«По факту владельцы домашних животных оказываются ущемленной в своих правах группой населения. Например, сейчас обсуждается вопрос о выделении средств на строительство нового приюта для бездомных животных, а вот вопрос о новых площадках для выгула домашних собак так и остается подвешенным в воздухе», — резюмировал депутат.

Председатель комиссии горсовета Новосибирска по культуре, спорту и молодежной политике Александр Тарасов, отвечая на вопрос «Континента Сибирь» о местах для выгула животных, дал понять, что строительство муниципалитетом замещающей инфраструктуры может оказаться неэффективным.

«В Кировском районе мы делали несколько площадок для выгула собак. В итоге возникает проблема, что туда потом особо никто не приходит. Связано это с тем, что кто-то приходит с большой собакой, а кто-то с маленькой (и владельцы маленькой собаки опасаются за ее безопасность. — «КС»). Опять же, непонятно, кто эти площадки будет убирать», — сообщил депутат. Таким образом, вопрос нуждается в более глубокой проработке.