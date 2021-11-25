Новосибирский оппозиционер покинул Россию из-за перспективы уголовного преследования

Уехавший из России независимый депутат новосибирского горсовета, экс-координатор запрещённой в РФ организации – штаба Алексея Навального в Новосибирске Сергей Бойко заявил, что пока не собирается возвращаться в страну. По его словам, поводом для такого решения стало уголовное преследование уфимской оппозиционной активистки Лилии Чанышевой.

О намерении пока не возвращаться в Россию Сергей Бойко сообщил в соцсети Facebook 25 ноября.

«На прошлой неделе у меня заканчивался контракт, и я должен был вернуться домой из командировки в Новосибирск. Но есть нюанс. В материалах дела Лилии Чанышевой (экс-координатор запрещённой в России организации – штаба Алексея Навального в Уфе, арестованная 10 ноября по обвинению в создании экстремистского сообщества) достаточно поменять Уфу на Новосибирск, и все остальное слово в слово подходит, чтобы обеспечить мне регулярные свидания с семьей по расписанию. Более того, по моим данным, такие материалы уже есть», — написал Сергей Бойко в соцсети.

Бойко отметил, что, по его мнению, его возвращение с последующим арестом не поможет решению политических вопросов. За пределами страны оппозиционер находится вместе со своей семьёй – женой и маленьким сыном.

О своих дальнейших планах, в том числе, о том, как депутат собирается распорядиться своим мандатом, Сергей Бойко пообещал рассказать в эфире соцсетей 1 декабря.

Напомним, в августе полиция потребовала от депутата новосибирского горсовета Сергея Бойко и экс-депутата Госдумы Аркадия Янковского возместить затраты на работу во время оппозиционного митинга в январе 2021 года.