В новосибирском горсовете ликвидирована фракция ЛДПР

Фракция ЛДПР в Совете депутатов Новосибирска прекратила своё существование после того, как из её состава вышли двое народных избранников. Об этом стало известно на сессии горсовета 27 октября.

Об изменениях в депутатском составе объявил на сессии в среду председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев. Он рассказал, что фракцию ЛДПР покинула депутат Ирина Беспечная, перейдя в состав депутатского объединения горсовета от «Единой России». Численность последнего после этого составила 28 человек.

Кроме того, из фракции ЛДПР вышел депутат Ростислав Антонов, вступивший в объединение в сентябре этого года.

«Депутатское объединение ЛДПР в Совете депутатов прекратило свою деятельность в связи с уменьшением числа членов объединения – менее пяти депутатов», — сообщил Дмитрий Асанцев.

Как сообщалось, в феврале независимые депутаты горсовета выступили с предложением снизить порог вступления во фракцию с пяти до трёх человек, однако инициатива не получила поддержки.

Напомним, что руководитель фракции ЛДПР Евгений Лебедев был избран одним из вице-спикеров горсовета на сессии 22 сентября.