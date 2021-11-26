Депутат горсовета Кирилл Покровский предложил мэру Новосибирска создать для жителей микрорайона «Чистая Слобода» новую рекреационную зону. И подыскал участок, а также инвестора.

В ноябре депутат Совета депутатов Новосибирска Кирилл Покровский предложил организовать новый городской сквер в микрорайоне «Чистая Слобода». Соответствующее обращение народный избранник направил в адрес новосибирского градоначальника, а его копию разместил в личном Instagram-аккаунте.

По словам Кирилла Покровского, ранее группа жителей обратилась к нему с инициативой превратить в сквер пустующий участок, площадью в 1592 квадратных метра, расположенный по адресу Спортивная, 14 (рядом с ГСК «Авангард» – «КС»). В обращении к мэру депутат отметил, что вид разрешённого использования участка в настоящий момент уже позволяет разбить на нём сквер.

Депутат также сообщил, что для проекта уже найден частный инвестор, который готов благоустроить территорию на благотворительной основе, то есть организация сквера на «Чистой Слободе» не станет бременем для городского бюджета: «Ко мне обратился частный инвестор, который выразил желание благоустроить вышеуказанный земельный участок путём проведения на нём озеленения, установки лавочек, урн, малых архитектурных форм и организации пешеходных дорожек. Благоустройство сквера будет осуществлено полностью на благотворительной основе».

Кирилл Покровский добавил, что жители «Чистой Слободы» неоднократно сообщали ему, что на территории микрорайона не хватает зелёных зон и попросил мэра Новосибирска выдать разрешение на благоустройство участка, а после создания на нём сквера взять последний на баланс МКУ «Горзеленхоз».

Депутат горсовета также рассказал «Континенту Сибирь» о судьбе недостроенного супермаркета «Лента» на улице Порта-Артурской напротив одноимённой остановки общественного транспорта. По его словам, «Ленту» в скором времени заменит SPAR томской ГК «Лама».

Напоминаем читателям, что ГК «КПД-Газстрой» уже заявляла о намерении заняться созданием «зелёных островов». «Мы уже их концептуально разработали, выделили бюджет, и сейчас будем организовывать», – рассказал депутат Кирилл Покровский, добавив, что таких локаций на «Чистой Слободе» будет несколько: «Все места сейчас на память не назову. Одно будет в районе домов № 17-19 по улице Спортивной, другое – в начале улицы Спортивной за ГСК «Авангард». Ещё одно будет в районе шестой седьмой очередей строительства «Чистой Слободы».