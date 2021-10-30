Если в сентябре 2020 года в Новосибирской области от коронавируса умерло 90 человек, то в сентябре 2021 года — 360. Такие данные приводит Росстат о числе зарегистрированных умерших с установленным диагнозом COVID-19.

Согласно сведениям Росстата, всего в сентябре текущего года умерли 3 492 жителя Новосибирской области. Это на 206 человек больше, чем в 2020 году.

При этом естественная убыль населения в регионе, по данным за сентябрь 2021 года, составила 1 081 человек.

Напомним, в связи с новым всплеском заболеваемости COVID-19 в Новосибирской области вновь стали перепрофилировать медучреждения в инфекционные госпитали. В регионе наблюдаются тенденции к росту заболеваемости, из-за чего власти продлили режим повышенной готовности в регионе из-за коронавируса до 31 декабря.

Отметим, что из-за ситуации с COVID-19 президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. По словам главного эпидемиолога Новосибирской области, нерабочие дни должны помочь остановить рост заболевания COVID-19, но только в том случае, если жители региона будут активно прививаться, не собираться компаниями в гостях и больше находиться дома, либо гулять в парках и скверах, но не в общественных местах и местах скопления.