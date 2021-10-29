В Новосибирской области продлили режим повышенной готовности до конца декабря

В Новосибирской области продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса до 31 декабря. Постановление подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Документ опубликован на сайте правительства Новосибирской области. Согласно постановлению, режим повышенной готовности в регионе продлили до 31 декабря 2021 года. Уточняется, что непривитым лицам в возрасте старше 65 лет следует соблюдать режим самоизоляции.

«Гражданам в возрасте старше 65 лет, не прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID 19), соблюдать режим самоизоляции, ограничить посещение мест массового скопления людей, участие в массовых мероприятиях», — указано в документе.

Напомним, накануне в Новосибирской области был зафиксирован рекордный суточный показатель заболеваемости COVID-19. За день в регионе выявили 342 случая заражения коронавирусом. Всего в области зарегистрированы 69 941 случай заражения, умерли 3 339 человек. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом президент Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. В регионе также действует обязательная вакцинация отдельных категорий граждан и вводится система QR-кодов для посещения массовых мероприятий и некоторых организаций.

По словам главного эпидемиолога Новосибирской области, нерабочие дни должны помочь остановить рост заболевания COVID-19, но только в том случае, если жители региона будут активно прививаться, не собираться компаниями в гостях и больше находиться дома, либо гулять в парках и скверах, но не в общественных местах и местах скопления.

По данным на 21 октября, в Новосибирской области однократно вакцинированы более 822 тысяч человек, завершили вакцинацию от коронавируса свыше 752 тысячи.