Пункт вакцинации от COVID-19 развернут на городской ярмарке в Новосибирске

В Новосибирске продолжают открывать новые пункты вакцинации против коронавирусной инфекции. Один из них будет работать на городской ярмарке, сообщает пресс-центр мэра Новосибирска.

В Новосибирске открыли новые пункты вакцинопрофилактики в Дзержинском, Ленинском и Советском районах города. Городские власти также развернут мобильный пункт вакцинации против коронавируса на первой городской социальной продовольственной ярмарке.

Уточняется, что привиться от COVID-19 в мобильном пункте вакцинации возможно 2, 9, 11, 16, 18, 23 и 25 ноября с 10:00 до 12:00 на ул. Большевистская, 131. Его работа организована управлением потребительского рынка мэрии города Новосибирска совместно с городской клинической поликлиникой №7.

«Вакцинированным на ярмарке гражданам подарят купоны на приобретение товаров с дополнительной скидкой. Желающие могут записаться на вакцинацию против COVID-19 у администратора ярмарки или по телефону 209-11-42», — указано в сообщении.

В Новосибирске на базе государственных медицинских организаций развернуты пункты вакцинопрофилактики, работают мобильные прививочные бригады, которые вакцинируют трудовые коллективы на рабочих местах и выезжают на дом к маломобильным людям. Записаться на прививку от коронавируса можно по телефонам call-центров поликлиник, на едином портале «Госуслуги», а также по телефону единой регистратуры 124.

Список прививочных пунктов города размещен на официальном сайте Новосибирска. Они также указаны на карте города, которая опубликована на портале «Мой Новосибирск» и в приложении «Мобильный Новосибирск». Оперативную информацию о размещении пунктов вакцинации и их работе можно узнать по телефонам 112 и 124.

Отметим, для вакцинации необходимо иметь при себе сертификат профилактических прививок (форма 156/у-93 при наличии), паспорт, страховой полис и СНИЛС.

Напомним, с 12 октября в Новосибирской области действует обязательная вакцинация отдельных категорий граждан от коронавируса. С 30 октября в регионе также введут систему QR-кодов для посещения некоторых организаций и массовых мероприятий.