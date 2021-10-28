Почти 350 жителей Новосибирской области заразились коронавирусом за сутки

В Новосибирской области третий раз за неделю обновился рекорд суточной заболеваемости коронавирусом. За один день COVID-19 выявили у 342 жителей региона.

По данным оперативного штаба, на 28 октября в Новосибирской области зарегистрированы 69 941 случай заражения коронавирусом, 53 478 пациентов выздоровели.

За сутки заболевание выявили у 342 жителей Новосибирской области, от COVID-19 скончались пятнадцать человек в возрасте от 55 до 95 лет. Всего от заболевания в регионе умерли 3 339 человек.

В инфекционных стационарах с диагнозом или подозрением на коронавирус находятся 3 356 пациентов, в отделениях реанимации лечатся 279 человек. Искусственная вентиляция легких требуется 40 пациентам.

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрирован 441 новый случай заражения коронавирусом, скончались 25 пациентов. В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 находятся 3 905 человек, 426 пациентов лечатся от вирусной пневмонии. Тяжело переносят COVID-19 838 человек, на аппаратах ИВЛ находятся 296 пациентов.

В Кузбассе за сутки коронавирус выявили у 289 человек, умерли 4 пациента. Медицинскую помощь в регионе получают 1 780 человек с диагнозом COVID-19. В стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 18 130 жителей региона. За все время в регионе выявили 62 727 случаев заболевания COVID-19, 59 502 человека выздоровели, 1 445 скончались.

Напомним, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. По словам главного эпидемиолога Новосибирской области, новая мера должна помочь остановить рост заболевания коронавирусом, но только в случае, если новосибирцы будут, в частности, активно прививаться, не собираться компаниями в гостях и больше находиться дома.

В Новосибирской области с 30 октября будут введены новые ограничительные меры, среди них — система QR-кодов для посещения отдельных организаций и массовых мероприятий.