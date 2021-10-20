Путин объявил россиянам «каникулы» из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Заработная плата сотрудников прервавших работу организаций будет сохранена.

Дни с 30 октября по 7 ноября будут для россиян нерабочими. О таком решении в связи с резким увеличением заболеваемости коронавирусом объявил президент России Владимир Путин во время совещания в правительстве РФ 20 октября.

Как сообщил глава государства, заработная плата работников в этот период будет сохранена, а нерабочие дни при необходимости будут продлены.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также предложила в регионах с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией ввести нерабочие дни уже с 23 октября. Помимо этого, она рекомендовала расширить применение QR-кодов после нерабочих дней, нарастить вакцинацию, в том числе против гриппа, и ревакцинацию, а также отправить на самоизоляцию непривитых граждан из групп риска.

Кроме того, Голикова рекомендовала приостановить проведение крупных мероприятий и работу ночных заведений, а также передавать данные о вакцинации, переболевших и ПЦР-тестов день в день.

Также правительство предложило предоставить организациям единовременные выплаты в объёме одного МРОТ на одного занятого. Приём заявок должен пройти с 1 ноября по 15 декабря через ФНС, а перечисление выплат – с 15 ноября по 31 декабря.

Другая предложенная правительством мера – предоставление дешёвых кредитов. Объём предоставляемого кредита будет считаться из расчета одного МРОТ на одного занятого, умноженного на 12 месяцев. Предприятие сможет не вносить плату по кредиту в течение полугода, а затем ещё 12 месяцев платить по льготной ставке (3% годовых).

Предполагается, что охват кредитов составит 1,2 млн человек. Предприятие получит кредит в том случае, если сохранит 90% сотрудников. Если же это условие будет нарушено, то оно лишится льготной ставки и будет платить за кредит 10% годовых.

Напомним, что с предложением ввести нерабочие дни из-за увеличения заболеваемости коронавирусом накануне выступила перед правительством РФ вице-премьер Татьяна Голикова.