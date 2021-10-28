Поможет ли нерабочая неделя снизить заболеваемость COVID-19: мнение новосибирского эпидемиолога

Как выходная неделя, объявленная в Новосибирске с 30 октября по 7 ноября, поможет стабилизировать ситуацию с ростом числа заболевших коронавирусом, «Континенту Сибирь» рассказала главный эпидемиолог Новосибирской области Елена Пудова.

По словам эксперта объявление следующей недели нерабочей должно помочь остановить рост заболевания коронавирусом. Но это будет происходить в случае, если новосибирцы хотя бы в нерабочую неделю будут активно прививаться, не собираться компаниями в гостях, больше находиться дома, либо гулять в парках и скверах, но не в общественных местах и местах скопления людей.

«Спрогнозировать, что будет после — очень неблагодарная тема. Как правило, волны протекают в среднем 10-12 недель: сначала идет снижение, какая-то стабилизация и потом опять подъем. Конкретно сейчас мы еще только идем к подъему четвертой волны. И поэтому сейчас благодаря вводимым в регионе властями мерам мы можем немного снизить предстоящий пик», — пояснила «Континенту Сибирь» Елена Пудова.

Предсказать, определить причину, почему возбудитель (вирус) так себя ведет – трудно, считает эпидемиолог. Поэтому единственное, что может сейчас стабилизировать ситуацию, по ее мнению, — вводимые ограничения, которые призваны сократить количество заражений, сохранив здоровье людей и снизив нагрузку на медицинские организации.

Напомним, что о решении объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими в связи с резким увеличением заболеваемости коронавирусом объявил президент России Владимир Путин во время совещания в правительстве РФ 20 октября. Как сообщал глава государства, заработная плата работников в этот период будет сохранена, а нерабочие дни при необходимости будут продлены.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, чем грозит четвертая волна COVID-19 и можно ли от неё защититься.