Две больницы в Новосибирской области готовят к приёму больных с коронавирусом

В связи со скачком заболеваемости «ковидом» в Новосибирской области планируется вновь начать перепрофилирование медучреждений в инфекционные госпитали. Пока на очереди две больницы областного центра.

Новосибирские больницы №12 и №3 планируется перепрофилировать для приёма больных с коронавирусной инфекцией в случае дальнейшего роста заболеваемости. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова во время онлайн-трансляции 6 октября.

Как рассказала замминистра, эти медучреждения уже готовы к поступлению пациентов с коронавирусом, но пока там принимают других больных.

«Пока процесс не запущен, потому что в действующих ковид-госпиталях достаточно свободного коечного фонда для госпитализации пациентов»,— сообщила Елена Аксёнова, отметив, что сейчас в регионе развёрнуто около 2 тыс. коек для больных с коронавирусом, при этом свободными остаются около 18% мест. Заместитель министра также напомнила, что ранее в Новосибирской области коечный фонд для пациентов с «ковидом» доходил до 6 тыс. мест.

По словам Аксёновой, пока регион находится в межволновом периоде, однако вероятен дальнейший подъём заболеваемости, при котором вырастет как вероятность заражения, так и тяжесть течения болезни. Замминистра добавила, что в этом случае в Новосибирской области могут быть введены новые ограничения и обязательная вакцинация.

Напомним, на днях новосибирский учёный сообщил, что четвёртая волна коронавируса уже началась, а в начале недели власти региона отметили резкое увеличение заболеваемости среди учеников и сотрудников школ.