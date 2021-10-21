Рекордную смертность и заболеваемость COVID-19 зафиксировали в Новосибирской области

В Новосибирской области зафиксированы новые суточные максимумы по заболеваемости и смертности от COVID-19. За день коронавирус выявили у 291 жителя региона, скончались семнадцать человек.

По данным оперштаба, за минувшие сутки от заболевания умерли семнадцать пациентов в возрасте от 54 до 91 года. Всего в регионе от COVID-19 скончались 3 249 человек.

За один день коронавирусную инфекцию выявили у 291 жителя Новосибирской области (днем ранее — 271).

В инфекционных стационарах с диагнозом или подозрением на коронавирус находятся 2 965 пациентов, в отделениях реанимации лечатся 303 человека. Искусственная вентиляция легких требуется 53 пациентам.

В Кузбассе за минувшие сутки выявили 241 случай заражения коронавирусом, скончались пять человек. В стационарах и на домашней двухнедельной изоляции находятся 13 489 жителей региона, медицинскую помощь получают 1 347 пациентов с диагнозом COVID-19.

В Алтайском крае зарегистрирован 391 новый случай заболевания, от коронавируса умерли 24 человека. В инфекционных госпиталях находятся 3 730 пациентов с COVID-19. Тяжело переносят заболевание 798 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 294 пациента.

Напомним, в министерстве здравоохранения Новосибирской области сообщили о росте числа пациентов с тяжёлым течением коронавирусной инфекции, в регионе планируется перепрофилировать две больницы в ковидные госпитали. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в области ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. С 8 ноября в Новосибирской области также начнет действовать система QR-кодов.

Отметим, из-за ситуации с COVID-19 президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Согласно исследованию SuperJob, 36% жителей Новосибирска выступили против введения новой меры.