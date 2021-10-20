Новый всплеск коронавируса унёс жизнь 37-летней жительницы Новосибирской области

Суточная смертность от коронавируса в Новосибирской области вновь достигает наиболее высоких для региона показателей – по данным оперативного штаба, с 19 на 20 октября из-за заболевания погибли 15 жителей области. Среди них – 37-летняя женщина и 47-летний мужчина.

Пятнадцать человек погибло от последствий коронавирусной инфекции в Новосибирской области за сутки по данным на 20 октября, сообщает оперативный штаб по предотвращению распространения COVID-19. В числе погибших – пятеро мужчин в возрасте от 47 до 85 лет и десять женщин от 37 до 77 лет.

Сейчас в «ковидных» госпиталях находятся 2 996 жителей региона, среди них 48 детей. В отделения реанимации попали 304 человека, 54 нуждаются в аппаратах ИВЛ.

За сутки в Новосибирской области коронавирусом заболел 271 человек. Днём ранее в регионе было зарегистрировано 257 случаев COVID-19, а умерли от инфекции восемь человек.

В Кузбассе за последние сутки заболели 223 человека (19 октября – 219), скончались от инфекции четверо (19 октября – шесть человек). В стационарах, обсерваторах и на домашней двухнедельной изоляции находится 13 421 житель региона.

В Алтайском крае 382 новых случая заболевания (19 октября – 374), 20 человек от коронавируса скончались (19 октября – 29 человек). В стационарах лечатся 3 634 пациента с подтверждённым «ковидом», ещё у 432 человек диагностировала вирусная пневмония, сходная с COVID-19. Тяжело переносят болезнь 782 человека, к аппаратам искусственной вентиляции подключены 276 человек.

Напомним, накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила ввести в России нерабочие дни в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. В большинстве регионов страны вводятся обязательная вакцинация и система QR-кодов. В Новосибирской области новые эпидемиологические меры начнут действовать с 8 ноября.