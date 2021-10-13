Что изменится в Новосибирске после введения QR-пропусков и обязательной вакцинации

С 12 октября в Новосибирской области действует обязательная вакцинация от COVID-19 отдельных категорий граждан. Через две недели для посещения массовых мероприятий (концертов, спортивных матчей и т.д.) потребуется пропуск с QR-кодом. О новых ограничительных мерах, которые можно ожидать, и возможных послаблениях в тех, что уже действуют, рассказал в ходе пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Подробные детали новых режимов работы сферы услуг в регионе Роспотребназдор планирует опубликовать завтра, 14 октября. Но некоторые важные детали уже сегодня сообщил лично Андрей Травников.

Выбор тех, для кого вакцинация в Новосибирской области станет обязательной, был сделан по двум критериям: процент лиц, сделавших прививку и количество заразившихся в той или иной отрасли. По первому критерию лидируют образование и, что логично, здравоохранение – там, по словам губернатора, вакцинировалось уже не менее 80% сотрудников. Самыми «больными» оказались сотрудники банков, ЖКХ, государственные служащие, работники сферы культуры и торговли. Для них и ввели обязательную вакцинацию.

То, что правило вступило в силу, не означает, что всех непривитых уже не допускают на работу. Андрей Травников сегодня огласил крайний срок, до которого работники данных отраслей должны привиться – до 21 ноября. С этого дня невакцинированные сотрудники не смогут выйти на работу.

Что касается QR-кодов, введены они, как уже писал «Континент Сибирь», для посещения мест, способных вместить более 500 человек в одном пространстве. При этом места с малой заполняемостью, но высоким трафиком (магазины, общественный транспорт, заведения общепита, включая столовые и кафе быстрого питания) ограничению не подлежат.

Чтобы пойти после 25 октября на концерт или матч, потребуется один из четырех документов: а) ПЦР-тест на отсутствие болезни, сделанный не меньше трех дней назад, б) документ из больницы о перенесенном не далее, чем полгода назад, заболевании, в) сертификат о вакцинации, г) справка о медотводе от вакцинации. Положительный анализ крови на антитела, если пациент переболел COVID-19 больше полугода назад, не подойдет. «Мы рассматривали этот вариант и решили его отклонить, – пояснил Андрей Травников. – Поскольку наличие антител не гарантирует того, что человек не сможет заразиться снова. К тому же человек с антителами по-прежнему представляет опасность для окружающих, он сам переносит болезнь легко, возможно, бессимптомно, но может заразить других. Поэтому нет, с таким документом мы не пропустим».

А вот нового локдауна по случаю четвертой волны ожидать не стоит. «Тогда, в прошлом году, ограничительные меры оправданы, у нас на тот момент не было соответствующих мер защиты [то есть вакцины] – прокомментировал губернатор. – Сейчас я считаю неправильным ограничивать чью-либо работу из-за чужой безалаберности». Альтернативный вариант (те ограничения, что уже приняты), по его оценке, нанесут «минимальный» урон бизнесу и экономике региона.

Он добавил, что после 25 октября ограничение по заполняемости концертных залов и стадионов в 50% может быть снято. О полной заполняемости речь пока не идет – предполагается поднять планку до 75%. Решение пока не принято, о нем будет объявлено 14 октября.

Результатом всех этих мер, по словам губернатора, должен стать рост числа вакцинированных новосибирцев. Он считает, что данные ограничения на работу и культурный досуг убедят сделать прививку около 275 тысяч человек. «Вакцины хватит, запасы есть», – добавил он.