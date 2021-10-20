В минздраве Новосибирской области отметили очередной рост числа «тяжёлых» больных с коронавирусом

В реанимационных отделениях «ковидных» госпиталей Новосибирской области продолжает увеличиваться число пациентов. В основном они не привиты, отметили в областном минздраве в среду.

Количество пациентов с тяжёлым течением коронавирусной инфекции вновь увеличилось в Новосибирской области, сообщили в правительстве региона 20 октября.

По словам заведующего инфекционным госпиталем новосибирской больницы №25 Алексея Мельника, впервые за весь период пандемии в реанимационном отделении медучреждения развёрнуто 30 коек для больных с коронавирусом, все они заняты уже длительное время. Ранее таких мест в реанимации было максимум 25, и они полностью были заняты лишь несколько раз.

Как отметила при посещении больницы в среду заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова, аналогичная ситуация наблюдается и в остальных инфекционных стационарах региона. Замминистра подчеркнула, что большинство «тяжёлых» больных не проходили вакцинацию.

«Во всех «красных зонах» наших госпиталей врачи подтверждают – те, кто вакцинирован, даже если они имеют хронические заболевания, как правило, переносят в лёгкой форме болезнь или в средней степени тяжести, и не попадают в реанимацию», – приводит слова Елены Аксёновой пресс-служба правительства региона.

По словам Аксёновой, заболеваемость коронавирусом в регионе после третьей волны по количеству новых выявленных случаев снизилась не так сильно, как после первой и второй. Заместитель министра напомнила, что для того, чтобы предотвратить усугубление ситуации и избежать максимального развёртывания коечного фонда, необходимо соблюдать все необходимые эпидемиологические меры – отказаться от посещения массовых мероприятий, соблюдать масочный режим и прививаться.

Сейчас в Новосибирской области развёрнуто 3 996 коек в инфекционных стационарах, под которые частично или полностью перепрофилированы 46 медучреждений региона.

Напомним, на следующей неделе в регионе планируется перепрофилировать два медучреждения для принятия больных с коронавирусом – госпиталь ветеранов войн №2 и Обскую городскую больницу.