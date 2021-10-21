Каждый третий житель Новосибирска выступил против введения нерабочих дней из-за COVID-19

36% жителей Новосибирска выступили против введения нерабочих оплачиваемых дней из-за COVID-19, сообщается в исследовании SuperJob.

19-20 октября сервис SuperJob провел опрос жителей России с целью узнать, как они относятся к введению нерабочих дней в стране с сохранением заработной платы для работников период с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов.

Так, 56% опрошенных россиян поддержали введение новой меры, против высказались 30% респондентов. При этом 60% представителей компаний, поучаствовавших в опросе, выступили против введения нерабочих дней. Одобряет инициативу лишь каждый шестой работодатель (17%).

«Среди компаний, руководство которых поддерживает введение нерабочих оплачиваемых дней, большинство составляют организации здравоохранения и образования. Подобные ограничения также одобряют представители продуктовых ритейлеров и логистических компаний: их деятельность не подпадает под ограничения», — сказано в сообщении.

В Новосибирске 50% опрошенных поддержали введение дополнительных нерабочих дней, каждый третий житель города выступил против новой меры (36%), затруднились ответить 14% новосибирцев.

Напомним, с предложением ввести нерабочие дни из-за увеличения заболеваемости COVID-19 выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова 19 октября. На следующий день президент РФ Владимир Путин поддержал ее предложение, объявив нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Уточнялось, что при необходимости мера будет продлена.

По данным на 20 октября, в Новосибирской области за сутки выявили у 271 случай COVID-19, скончались пятнадцать человек. В министерстве здравоохранения региона фиксируют рост числа пациентов с тяжёлым течением коронавирусной инфекции, в области планируют перепрофилировать два медучреждения в ковидные госпитали — госпиталь ветеранов войн №2 и Обскую городскую больницу.