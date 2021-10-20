В Новосибирской области две больницы перепрофилируют под ковидные госпитали

Две больницы в Новосибирской области перепрофилируют для лечения больных COVID-19. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 19 октября.

В Новосибирской области готовят к перепрофилированию медучреждения для больных COVID-19. Так, с 20 октября в регионе планируется перепрофилирование городской клинической больницы №12, с 25 октября — госпиталя №2 ветеранов войн и Обской центральной городской больницы. Напомним, госпиталь ветеранов войн №2 вернулся к своей профильной деятельности в начале сентября

Общее количество коек трех учреждений составляет 440 шт. Отметим, всего в перечне медицинских организаций, перепрофилированных для оказания медпомощи пациентам с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19, находятся 46 лечебных учреждений.

В министерстве здравоохранения Новосибирской области уточнили, что больницы будут находиться в резерве медучреждений для приема пациентов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным на 20 октября, в Новосибирской области за сутки выявили 271 случай заражения COVID-19, от заболевания скончались пятнадцать пациентов, среди них — 37-летняя женщина. В регионе ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан против коронавируса, с 8 ноября в области начнет действовать система QR-кодов при посещении массовых мероприятий и некоторых организаций.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила правительству обратиться к президенту с просьбой ввести общероссийские выходные в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.