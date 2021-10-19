В Туве внедрят QR-коды для посещения отдельных организаций

Правительство Тувы планирует ввести QR-коды для посещения гражданами МФЦ, объектов общественного питания, спорта, культуры, сообщает пресс-служба правительства республики.

«На очередном аппаратном совещании министерству цифрового развития и министерству экономического развития и промышленности поручено изучить и внедрить возможность посещения гражданами МФЦ, объектов общественного питания, культуры и спорта с помощью QR-кода, полученного на госуслугах после вакцинации от COVID-19 или перенесенного за последние полгода заболевания. Для этих целей в помещениях должны будут организовать пункты контроля и будет установлено соответствующее оборудование»,— указано в сообщении.

Главный санитарный врач республики Людмила Салчак отметила низкий процент вакцинации безработных граждан против коронавируса. Глава Тувы Владислав Ховалыг поставил задачу перед министерством труда и социальной защиты усилить работу в этом направлении. Сообщается, что необходимо привить от заболевания «всех состоящих на учетах по безработице, выявить и дойти до каждого незанятого гражданина».

По данным на 17 октября, в республике первым компонентом препарата от коронавируса привились 115 409 человек. Выполнение плана по вакцинации от COVID-19 составляет 69,6%, что выше среднероссийского показателя на 27,9%. Уточняется, что по общероссийскому рейтингу республика находится на пятом месте.

В Новосибирской области, по данным на 14 октября, первую дозу препарата от COVID-19 получили более 772 тыс. человек, закончили курс вакцинации свыше 724 тыс. жителей. Для формирования коллективного иммунитета к заболеванию в регионе необходимо привить 1,3 млн человек — 60% от взрослого населения.

Для увеличения числа вакцинированных жителей в Новосибирской области ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. За отказ от прививки сотрудника могут отстранить от работы и перевести на дистанционный режим, а работодатель будет обязан оплатить штраф. В регионе создали петицию об отмене новой «ковидной» меры, которая, по словам автора документа, наносит ущерб бизнесу и противоречит Конституции.

Напомним, с 8 ноября в Новосибирской области вводят систему QR-кодов для посещения отдельных организаций.