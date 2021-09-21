Для вакцинации 60% населения Новосибирской области от COVID-19 потребуется год

Достичь 60% привитого от COVID-19 населения в Новосибирской области при текущих темпах вакцинации возможно только к сентябрю 2022 года, сообщила замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина в пресс-центре ТАСС. Такой процент необходим для формирования коллективного иммунитета к заболеванию, считают специалисты.

Замминистра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина отметила, что на сегодняшний день темпы вакцинации в регионе составляют чуть более 2 тыс. человек в день.

«По тем темпам, которые у нас сейчас, если мы так медленно будем идти, то только к сентябрю следующего года на территории Новосибирской области сможем достигнуть того охвата для того, чтобы люди не болели, чтобы регион был свободен от заболевания, от новых волн ковида. У нас 60% от взрослого населения — 1,3 млн человек. От этого количества мы привили 724 тысячи первым компонентом, что составляет 54% от той цифры, которую нам предложили. Если мы возьмем все население, не 60% от взрослого населения, то мы сегодня имеем покрытие на 33% прививок», — сообщила Лада Шалыгина.

Она добавила, что более 5% от населения региона уже ревакцинировались. Для профилактики заболевания Новосибирская область получили свыше 1 млн вакцин.

Лада Шалыгина отметила, что в регионе также ведется вакцинация населения Новосибирской области от гриппа. По словам замминистра здравоохранения, на территории региона от заболевания необходимо привить 1,7 млн человек, из них 227 тыс. жителей области уже вакцинированы.

Отметим, ранее «Континент Сибирь» писал о том, что для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать на территории Новосибирской области 1 млн 317 тыс. 553 человека, в городе Новосибирске — 802 тыс. 350 человек.

По данным на 21 сентября, в течение суток в Новосибирской области зарегистрировано 165 новых случаев заболевания COVID-19, скончались девять человек.