Ещё одна 35-летняя женщина умерла от коронавируса в Новосибирской области

Ещё одна молодая жительница Новосибирской области скончалась от коронавирусной инфекции. По данным на 21 сентября, за последние сутки умерли 35-летняя женщина и ещё восемь человек.

Как сообщили в оперативном штабе по противодействию распространению коронавируса во вторник, умерли трое мужчин от 60 до 70 лет и шестеро женщин, самой молодой из которых было 35 лет, а самой старшей – 82 года. Всего инфекция унесла жизни 2 878 жителей региона.

В течение суток в Новосибирской области зарегистрировано 165 новых случаев заболевания (днём ранее – 160 случаев). В инфекционных стационарах региона с коронавирусом и подозрением на него лечатся 1 793 пациента, 149 человек в реанимации, 22 нуждаются в искусственной вентиляции лёгких.

В Кузбассе 159 новых случаев коронавируса, пять заразившихся от заболевания умерли. Официально на лечении находится 9 831 житель региона.

В Алтайском крае к заболевшим коронавирусом присоединилось 240 человек, 25 человек от инфекции скончались. У 352 пациентов подтверждена лёгочная пневмония, 520 человек тяжело переносят болезнь, 22 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, на днях губернатор Новосибирской области Андрей Травников напомнил жителям региона о вероятности очередной волны коронавирусной инфекции. Он также отметил, что областные власти ведут подготовку к новому всплеску заболеваемости.