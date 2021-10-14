Новосибирская область приступила к обязательной вакцинации

В Новосибирской области приступили к обязательной вакцинации отдельных категорий граждан от COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона.

В регионе началась реализация постановления главного санитарного врача Новосибирской области по обязательной вакцинации отдельных профессиональных контингентов. К 21 ноября предстоит вакцинировать первым компонентом более 270 тыс. человек, запасов вакцин более чем достаточно — на складах свыше 400 тыс. доз.

Как напомнил министр здравоохранения региона Константин Хальзов, главным санитарным врачом Новосибирской области принято решение об обязательной вакцинации отдельных профессиональных групп. Под постановление попадает более 270 тыс. человек. Система здравоохранения региона готова для реализации этого решения. Министерством здравоохранения Новосибирской области развернуто 93 пункта вакцинопрофилактики, 28 мобильных пунктов, а 97 медицинских мобильных бригад готовы выезжать для осуществления вакцинации на предприятиях.

«Более 772 тыс. человек уже привито первым компонентом, закончили полный курс более 724 тыс. жителей региона. Остатков вакцин — более 400 тыс. доз. Этого хватит для иммунизации тех категорий, которые попадают под постановление главного санитарного врача. Здравоохранение готово вакцинировать всех желающих. Для того чтобы исполнить постановление, необходимо выйти на уровень вакцинации — 10 тыс. человек в сутки», — сообщил министр в ходе брифинга оперативного штаба 14 октября.

По словам заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Лады Самойловой, в постановлении главного санитарного врача региона четко определены профессиональные категории, подлежащие вакцинации.

Она отметила, что лица, непрошедшие вакцинацию в установленные сроки, должны быть отстранены от работы, а за нарушение постановления работодателям грозит ответственность в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях — штраф для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей от 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 тыс. рублей.

Министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь напомнил, что QR-код можно получить на портале Госуслуг в своем личном кабинете. Код автоматически сформируется после прохождения полного курса вакцинации. Он также уточнил, что предъявлять нужно будет не только сам QR-код, но и документ, удостоверяющий личность.

Напомним, в связи с пандемией COVID-19 в Новосибирской области начнет действовать система QR-кодов для посещения массовых мероприятий и некоторых организаций. В регионе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 отдельных категорий граждан.