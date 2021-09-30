В Новосибирске депутат рекомендовал привлечь больше заключённых к достройке ЛДС

30 сентября, в ходе очередной сессии законодательного собрания Новосибирской области стало известно, что на текущий момент порядка 50 осуждённых уже участвуют в возведении ледовой арены.

Выступая с докладом о ходе строительства многофункциональной ледовой арены на левом берегу Новосибирска в рамках двенадцатой сессии заксобрания региона, состоявшейся 30 сентября, министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт рассказал о возникших при строительстве проблемах и путях их решения.

Иван Шмидт отметил, что отставание в графике производства работ, о котором «Континент Сибирь» сообщал ранее, пока сохраняется, поэтому к возведению ЛДС было решено привлечь заключённых: «В связи с большим количеством подсобных работ, а также большим размером земельного участка, с началом учебного года для восполнения количества подсобных рабочих (вместо ушедших на учёбу студентов стройотрядов – «КС») мы заключили договора с ГУФСИН на привлечение особого контингента. На сегодня на стройке работает порядка 50 человек».

Министр строительства Новосибирской области сообщил, что сегодня на объекте трудится порядка 500 рабочих. В октябре, в том числе и за счёт привлечения большего объёма заключённых, число строителей планируется увеличить до 700 человек. А в перспективе, чтобы наверстать отставание от графика и уложиться в отведённые проектом сроки, потребуется участие 1000-1200 рабочих. По мнению Шмидта, в этом случае график строительства выполним.

Заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко напомнил председателю регионального парламента, что ещё во время летнего посещения депутатами строящегося ЛДС, когда уже было известно об отставании в графике работ, он предлагал привлекать к строительству особый контингент ГУФСИН.

Вадим Агеенко добавил, что «это нормальная практика и ничего здесь страшного нет». Также депутат обратил внимание министра строительства на большое количество колоний и воинских частей в Новосибирской области и предложил Ивану Шмидту привлекать больше заключённых к возведению ледовой арены: «Есть воинские части, есть стройбат. Есть, кому поработать в Новосибирской области, если уж (рабочих на строительстве ЛДС – «КС») не будет хватать».

Напомним, что помимо нехватки рабочих рук Иван Шмидт обозначил в своём докладе такую проблему возведения ЛДС, как удорожание строительных материалов, из-за чего общая смета возведения комплекса к настоящему моменту уже перевалила за 22,5 миллиарда рублей. Техническая готовность объекта на текущий момент по словам министра составляет 46%.