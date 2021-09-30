Ряд компаний отказались от поставки материалов на возведение ЛДС в Новосибирске

Часть контрагентов отказались поставлять материалы на строительство многофункциональной ледовой арены в Новосибирске, сообщил министр строительства Новосибирской области в ходе сессии Заксобрания региона 30 сентября.

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт назвал причины отставания в темпах строительства нового ЛДС в областном центре. По словам главы министерства, основной причиной являются ограничительные мероприятия по распространению COVID-19. Из-за пандемии в регионе возник дефицит рабочей силы из ближайшего зарубежья.

Кроме того, он сообщил, что на сроки также повлияли корректировка проектно-сметной документации объекта с дальнейшим повторным прохождением экспертизы и удорожание строительных материалов.

«Многие контрагенты отказались от поставки материалов и оборудования, даже при условии увеличения цены контракта, так как неизвестна конечная стоимость материалов, и это продолжается до сих пор», — сообщил министр.

В возведении нового ЛДС участвуют не только компании из Новосибирска. К строительству арены привлечены также организации из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Кемерова и Республики Беларусь. На сегодняшний день на объекте находятся порядка 500 рабочих. За октябрь из число планируется увеличить до 700.

По словам главы министерства строительства региона, на данный момент готовность ледовой арены составляет 46%.

«Есть ряд работ, которые мы не может закрывать из-за того, что проектная документация еще не получила поддержку Главгосэкспретизы в части сметного нормирования и замены оборудования. Часть работ выполнены, но не закрыты, поэтому, по факту, процентное соотношение, мы считаем, находится на уровне 55-57%», — сказал министр, добавив, что сдать в эксплуатацию новый ЛДС планируется в октябре следующего года.

Напомним, многофункциональная ледовая арена возводится в Новосибирске к Молодёжному чемпионату мира по хоккею, который пройдёт в регионе в конце 2022-начале 2023 года. Уже сейчас на новом ЛДС начали монтировать стёкла витражей и крышу.