Два депутата Заксобрания Новосибирской области досрочно сложили полномочия

Депутаты Заксобрания Новосибирской области поддержали досрочное прекращение полномочий Олега Иванинского и Александра Аксененко в связи с избранием их депутатами Госдумы РФ.

30 сентября в ходе 12 сессии депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов Олега Иванинского и Александра Аксененко.

Соответствующее постановление приняли депутаты на основании письменных заявлений Иванинского и Аксененко в связи c избранием их депутатами Государственной Думы РФ.

Перед рассмотрением вопроса о снятии депутатских полномочий Аксененко поблагодарил членов Заксобрания региона за проделанный труд и сообщил, что продолжит работать на благо Новосибирской области.

«Отвечая на вопрос: вот вы уедете в Москву и забудете о Новосибирской области, хочу сказать: я постоянно на связи и буду работать на благо Новосибирской области», — отметил Аксененко.

Напомним, Олег Иванинский победил на выборах Госдумы в 135-м одномандатном избирательном округе от партии «Единой России», Александр Аксененко – на 137-м округе от «Справедливая Россия – за правду». По данным облизбиркома, освободившийся мандат парламентария Александра Аксёненко достанется его коллеге по партийному списку, довыборы в Заксобрание региона по округу Иванинского пройдут в сентябре 2022 года.

При этом новосибирский обком КПРФ публиковал свою статистику голосования по Новосибирску, согласно которой, в частности, на 137 одномандатном округе лидировал кандидат от КПРФ Виталий Новосёлов.