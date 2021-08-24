Новый ЛДС в Новосибирске построят своевременно – правительство региона

Несмотря на связанные с пандемией сложности, строительство новой ледовой арены на левом берегу Оби в Новосибирске будет завершено в ранее обозначенные сроки, заявил 24 августа министр строительства региона Иван Шмидт.

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт сообщил, что новый ЛДС, который возводится в Новосибирске к Молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году, будет построен своевременно. Он подчеркнул, что первоначальный график работ по контракту с генподрядчиком был сделан с большим запасом.

«Предполагалось все заблаговременно и спокойно сделать, а теперь придётся проявить обычный строительный героизм, но, в любом случае, все будет сделано в срок», — цитирует Ивана Шмидта пресс-служба правительства Новосибирской области.

Как рассказал министр, для того чтобы наверстать отставание от первоначального графика, правительство Новосибирской области приняло ряд мер. В частности, увеличено число рабочих на стройплощадке, достигнуты дополнительные договоренности со строительными организациями, которые работают на объекте, а также привлечены все дополнительные ресурсы – трудовые и финансовые.

«На сегодняшний день нет сомнений, что к Молодёжному чемпионату мира по хоккею-2023 объект будет полностью построен с соблюдением всех норм и требований качества. Сегодня для этого созданы все условия», — подчеркнул глава министерства, отметив, что строительство объекта находится на особом контроле.

Ранее в минстрое Новосибирской области заявили о серьёзном отставании в темпах строительства новой ледовой арены.