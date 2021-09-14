Как найти своих кандидатов в депутаты Госдумы?

«Континент Сибирь» разобрался, как найти свой участок на выборах в Госдуму РФ и где узнать информацию об участвующих в них кандидатах по своему округу.

Напоминаем читателям, что голосование на выборах 2021 года в Государственную Думу РФ продлится с пятницы по воскресенье текущей недели – 17, 18 и 19 сентября. В каждый из этих дней избирательные участки будут открываться в 8:00 и закрываться в 20:00. Голосование на участках будет проходить по месту прописки, поэтому при его посещении необходимо иметь при себе паспорт.

Каждый избиратель получит на участке для голосования два бюллетеня. Первый – со списком партий, где ему нужно будет выбирать среди политических объединений, а затем партии самостоятельно распределят полученные депутатские мандаты между кандидатами своего федерального списка. А второй – со списком кандидатов по одномандатному округу, к которому принадлежит избиратель.

На сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) посредством ввода своего адреса по прописке каждый гражданин может узнать, к какому избирательному участку и избирательному округу он относится. Этот же сервис предоставляет информацию о составе участковой избирательной комиссии, адрес, телефон и наглядное местоположение на карте помещения для голосования.

При нажатии на вкладку «Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» избиратель также может ознакомиться со списком кандидатов по одномандатному округу, к которому он принадлежит и списком участвующих в выборах партий.

В списке кандидатов по каждому из них обязательно указаны имя, фамилия и отчество, дата и место рождения, место жительства, сведения об образовании, место работы или службы, должность или род занятий, судимости (при наличии), а также партийная принадлежность. Краткие биографии кандидатов в перечне предоставляемых ЦИКом сведений отсутствуют, но будут доступны избирателям для ознакомления на территориальных избирательных участках.

Если избирателю необходимо проголосовать на дому, то подать заявление об этом ему необходимо на портале «Госуслуги» не позднее 24:00 14 сентября. Голосование на дому должно иметь вескую причину, которую портал попросит указать: состояние здоровья, инвалидность, уход за лицом, нуждающемся в этом, иное. В последнем случае сервис предложит самостоятельно изложить причину.

Также портал «Госуслуги» является альтернативным каналом для ознакомления со списком кандидатов и данными по своему избирательному участку. Для получения этих сведений необходимо авторизоваться в личном кабинете портала, выбрать вкладку «мои выборы», а затем вкладку «Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва».

В дни голосования на избирательных участках будет вестись видеофиксация, но доступ к трансляции будет недоступен для избирателей. Ознакомиться с видеозаписями смогут только члены избирательных комиссий, политических партий, кандидаты-одномандатники и участники центров наблюдения при общественных палатах регионов.

17 и 18 сентября, голоса избирателей подсчитываться не будут. Сотрудники территориальных избирательных комиссий извлекут из урн бюллетени, запечатают их в специальные конверты и поместят в сейфы, где они будут храниться до 20:00 19 сентября, когда выборы в Госдуму официально закончатся. После этого начнётся подсчёт голосов, а результаты выборов будут официально опубликованы не позднее 9 октября 2021 года. По их итогам будет сформирован восьмой созыв Госдумы.