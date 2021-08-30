Руководитель отделения партии зелёных в Новосибирске почти забыл об экологической тематике. Ещё недавно он занимался тем, что исследовал происхождение висящих над городом ароматов, продуктивно подозревая крупные перерабатывающие агрокомпании. Однако ближе к думским выборам решительно сосредоточился на кампании борьбы с мэром Новосибирска. Вопрос «кто от этого выиграет?» – хороший повод поговорить об обстановке в городе и регионе, выходя далеко за пределы думского 135-го округа, где Украинцев борется то ли с Андреем Жирновым, то ли с Олегом Иванинским.

Экологическая тематика отодвинута на осень, сообщил Игорь Украинцев «Континенту Сибирь». Руководитель отделения «партии зелёных» не теряет времени даром –ведь до дня голосования остаётся меньше месяца, влиятельные пищевики нашли способ отложить себя на потом. Основной вид деятельности депутата горсовета в предвыборный период – требовать отставки Анатолия Локтя, причем «немедленно».В призыве к горожанам участвовать в собрании инициативной группы Игорь Украинцев сделал акцент именно на безотлагательной необходимости предлагаемой им досрочной отставки главы администрации города: «нельзя терять время, нужно менять мэра», «городу срочно нужен новый мэр».«Континент Сибирь» поинтересовался у Украинцева, кто будет управлять городом, если Локоть «немедленно уйдёт». Кто-нибудь из заместителей, а потом выборы, в городе много хороших хозяйственников, уверен опытный эколог. Ближайшие выборы мэра в случае отставки Локтя состоятся осенью 2022 года (что-то не слышно, чтобы Украинцев также собирал подписи за отмену общегородского голосования при наделении полномочиями градоначальника; хотя, если изменить устав города и учредить пост сити-менеджера, можно управиться оперативнее).

Таким образом, сетуя на проблемы городского управления, инициатор отзыва главы муниципалитета предлагает новосибирцам пожить годик с временным мэром. Обычно вместо ушедшего руководителя «на хозяйстве» остаётся кто-то из первых заместителей. Но город и сейчас фактически в руках у замов Локтя, у кого же ещё. По оценке лидера «зеленых» они не справляются и в текущих условиях. Но в состоянии политической неопределенности им станет совсем не до городских дел. Тогда за что борьба? За счастье, которое наступит к 2023 году, а пока наберёмся терпения? Но наступит ли оно?

Русская парадигма: кто начальник, кто мэр?

Лидер зеленых, несомненно, прав: в городе много сильных и эффективных глав предприятий, если речь о них. Остаётся разобраться, зачем «сильному хозяйственнику» бросать собственное дело и погружаться в неблагодарные городские дебри, столкнувшись с коими немедленно превращаешься в мальчика для битья. Нетрудно заметить, что критики в адрес мэра в публичном пространстве на порядок больше, чем колких замечаний в адрес губернатора. И это объясняется не только тем, что Травников – профессиональный администратор в отличие от Локтя, профессионального политика и оратора, но и самим устройством власти в России, в котором ради того, чтобы кто-то стабильно слыл умным, другой, будто иначе нельзя, должен быть назначен на роль дурака.(Кстати: вот эти «иначе нельзя» и «иначе можно» маркируют цивилизационный водораздел… в котором мы неизменно выбираем первую опцию, а потом плачем над отдаленными последствиями.)

Последовательность поименованных игровых идентификаций (определяющих, кто тут кто в сравнении с кем, кто умный, а кто субстрат, поверх коего некто цветёт умищем), и составляет нашу хвалёную «вертикаль власти» – по сути, пищевую цепь по отсасыванию, поглощению, перевариванию и извержению обратно во внешнюю среду смысла людей и вещей; кстати, понятно, функционал какой части тела отводится в этом левиафановом организме федеральной агитпроповской структуре, привычно возвещающей народу «свет в конце туннеля», если учесть, что она служит конечной инстанцией«возвращения смысла» – того самого, предварительно изъятого как вещдок в тракте политико-силовой трубы, а затем переваренного.

Так вот, согласно описанному (но не в конституции) устройству того, что в России на данный момент величается государством, губернаторы выше в пищесмысловой цепи, чем мэры. Губернаторы сдаются Москвой (и как карты, и как люди). Они смысловым образом приносятся в жертву ради блага первого лица: оно принимает решения, пишет хорошие указы, майские или сперва апрельские, а отдувается кто? Главы регионов, для того и существующие. И, однако, губернаторы – номенклатура Кремля, кого и как сдавать, решают не на месте. На обличительный поток поставлены другие. Дежурные мишени для упражнений в юморе у каких-нибудь народных зубоскалов стиля ComedyClub – депутаты и мэры. Не чиновники федерального уровня. Не губернаторы. Мэры больших и маленьких городков: вот кто должен в первую очередь притягивать на себя весь негатив. И попробуй откажись.

Говорят, Локоть – плохой хозяйственник. Но представим себе политическую ситуацию 2019 – 2021 гг. в предположении, что вражеский мэр-коммунист как на зло был бы ещё и хорошим хозяйственником! Нейтрализовать такого политического соперника было бы ещё более принципиально важно и в средствах скупились и стеснялись того меньше. Можно не сомневаться, что гвалт вокруг деятельности «хорошего мэра» стоял бы в три раза громче и острее. И какой-нибудь сайт «Сибэкстрим.ру», который надувается-надрывается сейчас по поводу «дорог», истошно вопил бы, сося палец у силовиков, по какому-нибудь иному поводу, но с тем же идейно верным прищуром, да ещё в разы истеричнее.

Кстати, «больших городков» сказанное касается в первую очередь. До маленьких городков дольше доставлять фирменную смысловую машину РФ, дорогую, сложную в сборке-разборке, требующую много смазки…чем просто назначить тамошних глав начальниками местного электората и, лукаво не мудрствуя, пользовать их как таковых, усматривая в том «региональную политику». Новосибирск же, как и, например, Бердск, более-менее на виду. И тут мэрствовать – значит быть полноценным игроком в большой игре. То есть отдуваться по полной за все наши глобально-федеральные сиятельные и душеподъемные (внешне)политические победы над экономикой. Под выразительным присмотром УФСБ и прочая и прочая и прочая бдительных ведомств. В какой-то мере даже удобнее, когда мэр – инопартиец: подобная конструкция лучше амортизирует, и, опять же, бедолагу мэра не жалко. Поэтому я не стал бы прежде времени порицать вслед за многочисленными критиками-единороссами пресловутый новосибирский пакт 2018 года и его официальных творцов – Андрея Травникова, Анатолия Локтя и Андрея Шимкива. Подождем результатов парламентского голосования и подумаем о них. Может, таки ещё напишут политологические диссертации об этом коварном и блестящем ходе правящей партии с двойным-тройным рессорным дном?

Украинцев не Навальный: радикал, но зелёный ещё

Ожидаемую невозможность назвать ни одного из «многих хозяйственников», теоретически готовых через год сменить временного мэра, Игорь Украинцев объясняет «Континенту Сибирь» нецелесообразностью подавать повод думать, будто он действует в чьих-то интересах. Беспокойство депутата выглядит несколько комично при том, что в Новосибирске широко известны, например,его партнерские отношения с Ильей Поляковым, заседающим в ЗС и одним из владельцев строительной компании «Стрижи», но никто и не думает смущаться по данному поводу. Наоборот, для настоящего публичного политика обычная практика – открыто ориентироваться на ту или иную сильную фигуру, рекомендовать обществу не только программу, но и лидера. Логично предположить, что незамысловатая программа «обезглавим мэрию, а затем авось кто-нибудь найдётся лучше», скорее настораживает, чем мобилизует. В ней чувствуются коварство и лукавство, а не откровенность в обращении к широким слоям населения.

В 2014 году Анатолий Локоть победил и стал мэром на волне протестного голосования, но тогда альтернатива прежней команде формулировалась вполне открыто. Придуманная Виктором Игнатовым коалиция поддержки кандидата-коммуниста, из которой дальше всех пошел Илья Пономарев, а выше всех – Анна Терешкова, эффектно создавала иллюзию наличия управленческой команды, способной быстро обновить несколько замшелую обстановку в городе. Каково же качество конкурирующего предложения сегодня, когда оно демонстативно анонимно-безымянное?

Идея голого протеста – «завалим власть, а там посмотрим» – не выигрывает в эффективности у варианта 2014 года. Более того, именно в 2014 году этот компонент тогдашней программы оказался надолго скомпрометированным. Новосибирцы получили своеобразную прививку – убедившись, что нет, от простой смены ради смены власть лучше не становится. Как ни смешно, сейчас Анатолий Локоть может ссылаться на этот факт в свою пользу. Теперь тут он как бы власть. Какая ни на есть. «Вы уже попробовали в 2014 году. Поняли теперь, что лучше не станет?» – мог бы заложить мэр свой камень в здание регионального консерватизма с не меньшей гордостью, чем строил набережную на деньги федерального бюджета.

Если идея ниспровергательства кого-то и собирает под свои знамена, то в первую очередь протестную тусовку, для которой по определению тем аппетитнее, чем радикальнее. Вчера у этой публики был всероссийский образцово радикальный вождь, и на митингах, которые собирались его именем, можно было застать в сборе одни и те же лица главных местных провокаторов. Но вождь и его структуры, ставившие радикальные задачи обнуления сложившейся конфигурации власти и влияния в России, сами обнулились. (Замечание в сторону: коли свершится локальная мечта и теперь ещё и Локоть выйдет из игры – против кого дальше будет злоумышлять, «подымая народ», наш местный коллективный Гапон, привыкший за последние пять лет только к такому «критическому» образу жизни? Или тут вся надежда на то, что мавров-штурмовиков,«сделавших дело»,в благодарность поголовно посадят…по кабинетам, да там они и перекрасятся-остепенятся, смоют макияж и предстанут в первозданно-солидном виде? Или в соответствующих кабинетах идет полным ходом подготовка к весёлым временам, когда на улице будет переопределяться, кто тут власть?) Как это ни прискорбно, превзойти КПРФ в радикальности противостояния «режиму» «зелёным» будет затруднительно. Какие бы телодвижения в стиле бега на месте ни совершал Игорь Украинцев, сколько бы ни язвил он мэра Новосибирска, new-Навального из него не получится. Федерально-протестный электорат найдёт более радикальное русло.

А местно-протестный? Обывателей, недовольных тем, как управляется город, неистовый борец с мэром по вышеуказанным причинам скорее убеждает в его безальтернативности. Да и не мэра мы сейчас, формально, выбираем, и только у основных региональных персон, не электората, ежедневные неустанные думы сводятся к вопросу о том, кто будет дальше контролировать областной центр.

Александр Парфёнов высказывает предположение, что своими нападками Украинцев достигает лишь того, что мобилизует традиционный электорат КПРФ. К сказанному необходимо добавить, что одновременно он дезориентирует аполитичного обывателя, которому хочется больше «порядка в городе». Такому обывателю как раз бы психологически пригодился и приглянулся бы опытный, уверенный в себе единоросс. Вот только видно ли его в округе, о котором речь, из-за мощного плеча Игоря Украинцева? Недовольные качеством городского менеджмента должны обращаться к ЕР, к другой «партии власти», к «более настоящей власти», чем власть КПРФ. Таков их естественный выбор, если его не компрометировать. Но мотивирует ли избирателей на это активность «зелёных»?

Молчащий о своём кандидате в мэры, Украинцев замыкает все внимание избирателя на себя. Он мощно пиарится на мифической отставке Локтя, на городской тематике, оставляя где-то на заднем плане скромного доктора. Если вы недовольны КПРФ, сам Путин велит вам голосовать за ЕР. Для того КПРФ время от времени и допускают к власти. Но Украинцев не велит. Я не знаю, на каком месте в навязанной им городской повестке находится Олег Иванинский. По-моему, он в ней просто отсутствует. Она сводит его на нет. Бойкий депутат горсовета искусственно зануляет экс-министра в головах избирателей областного центра. Экс-министру, понятно, говорят, что так лучше, а то мало ли какие вопросы возникнут к недавнему главе системы здравоохранения региона у избирателей, контуженных ковидными впечатлениями.

Может быть и лучше. Лишь бы не стряслось сюрприза на выборах, когда внезапно выяснится, что голоса, предназначавшиеся Иванинскому, почему-то застряли на стадии Украинцева. Он их, конечно, согласно гениальному замыслу должен был оттранспортировать в нужном направлении (или согласно одному из замыслов). Но как бы что-то не срослось и глупые избиратели не поняли, кто тут главный? Или умный исполнитель не понял, какой из замыслов главнее.

Раскол в верхах

Понятно, почему Игорь Украинцев не спешит назвать «своего кандидата» в мэры, храня загадку. Одновременно трудно и нетрудно догадаться, кто бенефициар бесперспективной кампании за отставку главы областного центра летом 2021 года.

Очевидно, что формально всю эту буйную шумиху можно «продать» на полях конкуренции двух самых сильных парламентских партий – «Единой России» и КПРФ. В какой-то момент возобладало мнение, что единороссам сгодятся в хозяйстве свои команды «отморозков», которые в нужный момент выполнят черновую работу по подрыву авторитета соперников. Есть и такая точка зрения, что если бы политический менеджмент, связанный с «Единой Россией», в своё время не обзавёлся соответствующими «чёрными бригадами», его можно было бы упрекнуть в непрофессионализме. В итоге имеется несколько альтернативных, но связанных друг с другом групп спецназначения, призванных по команде инсценировать псевдонародные истерики. Некоторые убеждены, что и вся бывшая команда Навального в Новосибирске проходит по этой статье. Разница между командами в первую очередь в том, к кому из главных единороссовских политтехнологов восходят их концы – к Юрию Петухову или Виктору Игнатову. Однако в условиях отсутствия единства в единороссовских кругах заявлять открыто о своих предпочтениях, «кому быть мэром», значит касаться слишком болезненной темы, раскрывать карты и бросать вызов «тем, другим», нарушая хрупкое состояние условного до поры до времени мира. Отсюда и досадная немота в центральном пункте.

Раскол в региональной элите по этому центральному пункту давно не является ни для кого секретом. Известно, что у Юрия Петухова, Андрея Шимкива, Владимира Знаткова одна точка зрения на то, кто должен возглавлять город, у Виктора Игнатова или Дмитрия Асанцева она другая. Понятно, что вот эта публикация Дмитрия Терешкова в защиту мэра Новосибирска выражает не только личное мнение мужа вице-мэра, но позицию группы людей с деньгами и возможностями, которым что-то нравится, а что-то не нравится в том, куда (и кому) движется регион.В кулуарах рассуждают, что первая группа влияния предпочла бы видеть в кресле мэра (или сити-менеджера) Александра Зырянова или Андрея Гудовского (и то в ней нет стопроцентного согласия, судя по наличию двух кандидатур – как считают некоторые, Юрий Петухов сделал бы ставку на Гудовского, тогда как Зырянов ближе к Знаткову). Вторую группу устроил бы на посту мэра (сити-менеджера) Андрей Гончаров, министр промышленности Новосибирской области, экс-глава Кировского района Новосибирска, выходец из команды клуба «Успех».

По сути, можно сказать, что где-то между этих двух стульев и продолжает балансировать действующий мэр-коммунист, который держится на своем месте в немалой степени благодаря отсутствию единства среди единых россов. Локоть почивает на расколе в единороссовских рядах как на лаврах. Пока два крокодила не разобрались друг с другом, бычок благополучно плещется в водах Лимпопо. У нас, конечно, чаще можно услышать, что градоначальника-коммуниста спасает давнишняя поддержка губернатора Новосибирской области, благодарного за то, что мэр не стал мешать ему тихо-мирно избраться осенью 2018-го. Но надо учитывать, что и губернатор – не кто иной, как московский смотрящий за тем же самым расколом: лицо, поставленное сверху следить, чтобы местные крутые парни не поубивали друг друга (в переносном смысле слова), но также и не слились в нерушимом экстазе. Когда региональная элита разделена, для Москвы это хорошо, она, родная, как раз и живёт (чуть было не написал «паразитирует») со своим популистским монархизмом на повсеместной неспособности элитного слоя договориться внутри себя, выработать республиканско-парламентские коммуникативные процедуры нахождения коллегиальных решений. Так вот они и смотрят друг на друга, мэр и губернатор, понимающим взглядом с разных сторон одной и той же трещины, оба её блюстители и радетели, каждый по своему.

Африканский пейзаж пикантно осложняется тем нюансом, что один крокодил ближе к вожделенному тельцу, чем другой. Когда Дмитрий Терешков от имени группы товарищей берётся оборонять мэра, его устами глаголет только что упомянутый факт – кто-то уже рассматривает кого-то своей добычей и посылает сердитый сигнал тем,другим, на областной уровень: «да отстаньте,наконец, он наш, не видите что ли? поэтому просто несите деньги, не болтайте зря, мы тут сами разберемся, что с ним делать, и с ними тоже».

Ещё весной ближайший соратник Локтя Ренат Сулейманов рассказывал, что люди, которые на выборах 2020 года в Новосибирске боролись против КПРФ, это никакая не «несистемная оппозиция», то агенты партии власти, специально придуманные для сокрушения завоеваний социализма в отдельно взятом регионе. К сожалению, из уст Рената Исмайловича так и не вырвалось сакральное имя функционера «Единой России», который направлял атаку против коммунистов и дирижировал музыкой УГ. Но, пытаясь разгадать конспирологическую мысль второго секретаря обкома, не забудем, что сам он сенсационно проиграл выборы в горсовет начальнику штаба Навального Сергею Бойко, а именно городские выборы от ЕР (и тот самый округ, где проиграл Сулейманов) курировал Виктор Игнатов.

Тогда же в конце апреля «Континент Сибирь» предложил Ренату Исмайловичу поговорить более подробно о версиях событий лета-осени 2020. Условились «после праздников». А после праздников как отрезало – Сулейманов без внятных объяснений принял решение не возвращаться к теме. По странному стечению обстоятельств именно в те дни 16 мая прозвучало любопытное заявление несистемной оппозиции о том, что она готова перенести свою деятельность с территории мэра на территорию губернатора (читай: его первого заместителя, первого заместителя председателя правительства и председателя Заксобрания). В чем это с тех пор выразилось, конкретизировать трудно, но угрожающая декларация обратила на себя внимание, тем более, что в синхрон и Дмитрий Терешков (13 мая) развил свои мысли о происхождении всея городских проблем из нежелания жадного областного правительства наполнять бюджет мегаполиса. И параллельно как по команде это стало лейтмотивом всей агитационной продукции КПРФ. Январь-апрель отсиживались, вжав голову в плечи, под ураганным огнём критики за «дороги и т. п.», а тут вдруг повылазили из окопов и вперёд, в контратаку. На территорию противника. Т. е. областную. Будто кто проникновенно поговорил с ними, вдохнул в них силы, построил и послал. Может, конечно, совпадение. Но дальше последовала инвектива Сергея Бойко по поводу испанских квартирных дел некоторых влиятельных деятелей… не ГС, где состоит непримиримый борец, а ЗС. Что послужило дополнительным стимулом задуматься, померещилось ли. А тут как раз и арест Александра Морозова приспел, кто бы мог подумать. Это уж ближе некуда. К.

В июле-августе «Континент Сибирь» задавал прямые вопросы лицам, приближенным к Анатолию Локтю, каковы сейчас отношения мэра с Виктором Игнатовым. «Ровные», прозвучал один из вариантов ответа. В продолжение темы было предложено прокомментировать ещё одно интересное обстоятельство. Журналист Николай Сальников, который в начале 2021 года гремел своими прогнозами об отставке мэра, оказался на острие атак и на группу Асанцева – Игнатова – Пака. Тут его и посадили. Казалось бы, что общего между мэром и «Успехом»? Но почему-то человек старался задеть и Локтя, и «кировскую группу». «Это не случайно? Вы союзники?» – спросили мы известного коммуниста. «Ну вы же знаете прекрасно, что у Анатолия Локтя нормальные рабочие отношения с председателем горсовета. Если бы между ним и мэром была война – это однозначно было бы плохо для города. Потому что и мэр, и горсовет отвечают за ситуацию в городе. И чтобы горсовет не превратился окончательно в цирк, в нём весьма важна роль председателя. А Дмитрий Асанцев человек вполне адекватный», – витиевато ответил «Континенту Сибирь» представитель партии рабочих и крестьян.

Раскол усугубляется

Верно или нет диагностируется новое сближение мэра, ищущего «из двух зол более привычное», с командой своего бывшего первого заместителя, который, в общем-то, в немалой степени, и сделал его мэром в 2014 году, но не приходится сомневаться, что в конце 2021 года признаки раскола новосибирской элиты усугубляются. Ситуация на протяжении года постепенно идет вразнос. Конфликтный процесс расширяется, в него втягиваются бизнес-структуры, которые предпочли бы просто заниматься экономикой. Постепенно он начнёт оказывать влияние на инвестиционную репутацию региона. Наблюдая историю конфликта на улице Красноярской, новосибирские застройщики гадают, у кого еще возникнут проблемы, если их планы вдруг не понравятся некоему депутату Заксобрания, который в последнее время обрел особый статус наиболее авторитетного лидера отрасли, местного «строителя в законе». Финансирование одной из штурмовых политкоманд для особых поручений из упомянутых выше, той, которая отличается зелёным цветом и интегрирована с сайтом Сибэкстримист.ру, идёт по линии совладельца компании «Стрижи» Ильи Полякова, утверждают многочисленные источники и в бизнесе, и во власти. В новосибирском отделении КПРФ помимо всего прочего уверены, что Поляков пользуется покровительством первого заместителя губернатора Новосибирской области Юрия Петухова. Причем очень активно пользуется, рассматривая оказанные политические услуги как карт-бланш/индульгенцию/мандат на продвижение своих экономических интересов. Экстраординарность заслуг требует и их экстраординарного признания в виде ощущения собственной безнаказанности. Но тот факт, что один из участников рынка, опираясь на свою политическую ангажированность, претендует быть равнее прочих, вызывает возмущение в отрасли.

«Поляков считает, что в Заельцовском районе теперь никто ничего не может строить без его ведома. Я думаю, что то, что происходит на Красноярской, очень крепко увязано с тем, что происходит на участке возле городского аэропорта.В районе аэропорта были старые дома, двухэтажки, рядом с которыми когда-то была баня. И один коммерсант хотел построить на этом участке новую баню. А «Стрижи» и Украинцев настраивали общественное мнение против этой стройки. Соседний участок – как раз Павлова. И где-то с августа прошлого года Украинцев стал говорить, что «и здесь ничего строить не допустим». Причём, Павлов там и так пока ничего не строит» – высказывает своё мнение «Континенту Сибирь» один из наблюдателей ситуации в окрестностях аэропорта. (Анатолий Павлов возглавляет ГК «СМСС», в политике не участвует и стремится поддержать партнерские отношения со всеми ветвями власти.)

Таким образом, складывается ощущение, что ответ на вышеобозначенный риторический вопрос, чем займутся штурмовики после выполнения очередной политической задачи, вроде как найден: да сведением корпоративных счётов же. Дурная энергия демагогии и популизма,накопленная в политической сфере и заботливо выпестованная почтенными руководителями, выплёскивается через край в городскую и региональную экономику. У нас же и без того отменный сибирский инвестклимат! Профессиональные активисты, привыкшие митинговать и пикетировать, будут сдаваться в аренду под большие и малые нужды тех, кто не брезгует поиграть в «народ».

Но пока рынок «народных услуг» ещё только формируется и эффективность подобных сервисов под вопросом. Люди, которые предлагают себя от имени народа как сугубые радетели за оный, как «профнарод», неплохо сотрясают воздух и осваивают бабло, но конечная отдача весьма сомнительна. В кампании 2016 – 2017 годов основная цель митингов состояла в давлении на тогдашнего губернатора Владимира Городецкого и тогдашнего хозяина энергосистемы Михаила Абызова.Они поддались, но вместо Городецкого пришел Травников, который точно не относился к числу заказчиков смены власти в регионе (а скорее прибыл сюда спасателем на катастрофическое положение дел), тогда как энергосистема из рук владельца прекрасных вилл перешла в руки владельца прекрасных яхт. Народ Новосибирской области переполнился счастьем от постигших его перемен. Но всё же не настолько, насколько вздулись карманы борцов за народ.

Немного зарвались

Олега Иванинского, если вернуться к 135-му округу, может постичь приключение в том же самом роде, что и его товарищей по счастью тире предшественников образца 2014 или 2017 годов. В 2014-м Владимир Знатков аккумулировал немало ресурсов, добиваясь поста мэра Новосибирска и был очень близок к цели. Однако исполнители, которые гарантировали ему победу, недалеко уехали от нынешних вдохновителей и коллег Игоря Украинцева. Та избирательная кампания сегодня в какой-то мере продолжается, шашки, вынутые из ножен в ту пору, до сих пор в ходу. Что-то общее есть в людях, которые сегодня отдаленно обнадеживают экс-министра, а семь лет назад клялись в успехе экс-первому вице-мэру, осваивая бюджеты его избирательных фондов. Если бы те тогда (список имеется в распоряжении «Континента Сибирь» и Владимира Знаткова) крали меньше, глядишь, не было бы сейчас никаких волнений по поводу пыли на улицах и дорог, которые до Локтя, помню-помню, были намного, намного лучше. Но «те тогда» славно крали и теперь у них прекрасный повод повторить достижение!

«Однозначного ответа нет. Любая социология выдаст не точный ответ на этот вопрос. Но с большей вероятностью голоса оттянутся у ЕР» – так отреагировал политолог Владимир Леонтьев на вопрос «Континента Сибирь», у кого отнимает голоса Украинцев, у Жирнова или у Иванинского. Действительно, давайте попробуем дать дефиницию классического успешного единоросса, идущего по одномандатному округу, каким он видится избирателю, когда побеждает. Ведь это отнюдь не ярый горлопан в защиту пенсионной реформы, поправок в конституцию (кто-то ещё помнит, что это такое?), судьбоносных для обывателя российских триумфов в Сирии или в Донбассе. Нет, не передаст это и трагикомических историй о том, что мы-то с колен поднялись, а гнилой Запад, напротив, упал на спину и трепещет ножками перед нашими «Цирконами», но, товарищи, вы знаете, сколько вокруг проблем, а всё оттого, что лютый безжалостный ворог (да-да, вы не ошиблись адресом: тот, который навзничь ножками теребит) хватает нас за горло; и ежели вот прям щас снова не сплотиться резко до кучи вокруг сами знаете кого, сами не знаете чего, то «Россия будет раздербанена». Подобными анекдотами электорат уже не пронять, как, например, в 2016 году,меж тем, как партия категорически напутствует: пронять его во что бы то ни стало! иначе не возвращайтесь.

Остаётся старое-доброе классическое и обкатанное победоносное определение: единороссы – это федерально-непротестные лично известные богатые и влиятельные персоны, выигрывающие не именем Владимира Путина, а своим собственным. Местно-протестными им при этом быть не только не возбраняется, а в ряде случаев даже предписывается. Такого рода фигуры «авторитетных мужиков со связями» оказываются востребованными. Но только в нашем случае проблема: Украинцев подпадает под это определение не хуже Иванинского. Он – федерально-непротестный, лично-известный, сорит деньгами и изо всех сил оставляет у избирателя впечатление влиятельного.

Странно всё это? А можно вспомнить легендарную избирательную кампанию 1999 года и ходившие позже слухи, что один из руководителей избирательного штаба действовавшего на тот момент губернатора тихонько подрабатывал на соперника. А потом применить аналогию к текущим раскладам и посмотреть, годится ли ключик к замку.

Оно понятно, что Олегу Ивановичу обещали отступного, когда он без шума освобождал место министра здравоохранения Новосибирской области три года назад. Но ведь и Анатолию Локтю надо бы компенсировать поражение Андрея Жирнова и Рената Сулейманова годичной давности, иначе нельзя, и за это мэр на многое готов пойти в плане альянсов и обязательств. Кто-то должен ему это сделать. Кто? Да тот, кто кашу заварил, тот ее и расхлебывает, кто проблему породил, тот её спасительно и решает. Так кто там у нас главный разводящий на выборах 2021 года?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Парфёнов, политолог:

– Мне кажется, что повышенная информационная активность экс-лдпровца, а ныне зелёного активиста Игоря Украинцева играет больше на руку коммунисту Жирнову, чем единороссу Иванинскому.

Политический прессинг, который временами успешно изображает идеолог группы «Стрижи», ведомый Поляковым, логическим своим итогом организует консолидацию коммунистического электората вокруг критикуемого и подвергающегося медиа-нападкам Анатолия Локтя и его соратников.

КПРФ в Заельцовском районе пытается не очень убедительно выступить в некогда лучшей своей роли – роли угнетаемой и притесняемой партии. Ведь именно это амплуа в 2014 году привело их к успеху.Только вот в роли гонителей и притеснителей выступает не ЕР, а малоизвестные и непонятные «Зелёные» и «Новые люди». Сработает ли этот сценарий?

Вполне возможно, учитывая снижение уровня поддержки партии власти и очевидно низкую мотивацию самого Иванинского. Он и его штаб вроде бы чего-то делают, но как-то вяло, неуверенно.

Не очень бодро, по крайней мере не так, как в лучшие годы, ведёт кампанию и Андрей Жирнов – может быть сказывается бремя статуса правящей на уровне муниципалитета партии, а может быть сказываются выстроившиеся на ином уровне за последние 7 лет договорённости. «Как раньше» Жирнов и КПРФ атаковать оппонентов уже не могут.

Возможно поэтому роль «разжигателя» межэлитного конфликта отведена Украинцеву – с одной стороны его не особо-то и жалко, всё-таки Игорь движется в одном направлении с Сергеем Бойко. С другой – кто-то ведь должен хоть что-нибудь делать, потому что избирательная кампания в Новосибирской области в этом сезоне невыносимо скучна, приходится «разгонять» повестку кейсом требования отставки мэра Новосибирска.

Как не крути – вся региональная политика продолжает строиться на Анатолии Локте.

Либо за него агитируют (поддержи команду Локтя), либо его «уходят» (неэффективный мэр), либо любят, либо ненавидят.

Возникает закономерный вопрос – а что, никого больше нет в политической обойме реальных, а не «плюшевых» политиков?