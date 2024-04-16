В Новосибирске продолжается голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». На сегодня, 16 апреля, лидирует парк имени Кирова в Ленинском районе. За него отдали свои голоса более 28 тысяч новосибирцев, сообщает пресс-центр городской администрации.

На входе в парк им. Кирова работают волонтеры. Они агитируют голосовать и помогают новосибирцам это сделать: «Назовите ваш номер телефона. Какой цифровой код вам пришел? Все, ваш голос учтен». Процедура онлайн-голосования занимает минуту.

«Приятно, что наш парк лидирует. Считаем, что он необходим 343 тысячам жителей Ленинского района. Информируем о голосовании везде, где можно, вплоть до домовых и школьных чатов. Наши главные помощники, конечно, ветераны. Но не всем жителям легко дается сама процедура, поэтому мы развернули пункты голосования. Один из них находится в администрации Ленинского района, второй — в ресурсном центре на ул. Станиславского, 6. Они работают по будням с 9:00 до 18:00. Если возникли трудности — обращайтесь, поможем», — сообщила заместитель главы администрации Ленинского района Анжела Данилова.

Проект благоустройства парка имени Кирова предусматривает создание новых пешеходных дорожек, устройство ограждения, озеленение. В парке, который славится танцевальными вечерами, появятся крытая танцплощадка, каток и сцена-ракушка.

«Парк Кирова — любимое место всех жителей. Какие концерты у нас тут бывают! Конечно, мы хотим, чтобы здесь был новый асфальт, новая жизнь и новые локации, где будут заниматься и взрослые, и дети. Голосование поддержим и будем любоваться тем, что получилось», — поделилась мнением руководитель КДЦ им. К. С. Станиславского Елена Запрягаева.

В перечне объектов для голосования — локации из всех районов и округа города. Победа позволит получить финансирование на работы по благоустройству уже в следующем году. Сделать свой выбор можно до 30 апреля по ссылке.

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