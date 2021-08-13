Роман Яковлев: «Жители Новосибирской области должны иметь долю в нефтегазовых доходах»

Депутат законодательного собрания Новосибирской области от КПРФ Роман Яковлев собирает подписи за отмену повышения пенсионного возраста и предлагает выплачивать россиянам ренту от продажи нефти и газа.

12 августа депутат регионального парламента Новосибирской области от Ленинского района Роман Яковлев провел пресс-конференцию в своей общественной приёмной.

В ходе беседы Романа Яковлева с журналистами обсуждался ряд мер по повышению уровня жизни в Новосибирской области и в России в целом. По мысли депутата заксобрания, предлагаемые меры будут способствовать также и повышению привлекательности территорий Сибирского федерального округа для переезда сюда населения из других регионов России.

Одна из инициатив депутата – ввести для жителей Сибирского федерального округа постоянный базовый доход, на формирование которого должна пойти часть средств от продажи добываемых в России нефти и газа. Второе из основных предложений депутата-коммуниста – отмена повышения пенсионного возраста и доведение базовой пенсии россиян до уровня не менее чем в 2 МРОТ.

В ходе пресс-конференции Роман Яковлев отметил, что не просто говорит о неких инициативах, но и активно работает для их воплощения в жизнь. Одним из таких активных шагов стал сбор подписей за отмену пенсионной реформы, для которой команда депутата привлекает жителей Новосибирской области через сайт ДепутатЯковлев.рф, с помощью поквартирного обхода, на одиночных пикетах, встречах с депутатами, а также с помощью волонтёров, курсирующих по оживлённым улицам мегаполиса.

«Наших политических оппонентов раздражает эта активная деятельность. Поэтому участились провокации. Листовками с моим изображением заклеивают двери подъездов, таблички домов. Таким образом, пытаются вызвать недовольство граждан. Были атаки на наш сайт. Но не смотря на это, мы продолжим собирать подписи против пенсионной реформы. И уже положительных отзывов более 30 тысяч», – подвёл депутат от КПРФ текущие итоги работы в рамках вышеуказанной инициативы.

Также особую дискуссию вызвал вопрос господдержки сельские территории России. Такую поддержку Роман Яковлев видит в перераспределении бюджетов разных уровней: «Я считаю, что минимум 10% доходов бюджета должны направляться на развитие сельских территорий и, прежде всего, производства, агро-промышленного комплекса». Во время пресс-конференции депутат обратил особое внимание на плачевное села: «Село буквально засушили. В некоторых сёлах Новосибирской области, где раньше были тысячные поголовья скота, сегодня нет даже магазина».

Напоминаем читателям, что предложение о перераспределении доли доходов между бюджетами муниципального, регионального и федерального уровней на встрече с новосибирцами в середине июля текущего года уже высказывал зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.