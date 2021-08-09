Восстановление объёмов железнодорожных перевозок продолжает показывать хорошую динамику по сравнению с предыдущим «пандемийным» годом. Так, погрузка зерна за первые 7 месяцев 2021 года оказалась на 9% выше.

За январь-июль 2021 года Западно-Сибирская железная дорога только из Новосибирской области осуществила отправку более чем 467 тысяч тонн зерновых, что на 9% больше показателя 2020 года за эти аналогичный период. Если же взять для сравнения отдельно результаты июля прошлого и текущего годов, то динамика будет ещё выше – рост в 9,5% при общем объёме погрузки в 47,6 тысяч тонн.

В объеме перевезенных зерновых культур большую долю составляет пшеница, также грузоотправители предъявляют к перевозке ячмень, семена масличных культур. Чтобы поставки были бесперебойными, руководство ЗСЖД максимально гибко подходит к просьбам грузоотправителей и, на текущий момент, позволяет отправку зерна в универсальных крупнотоннажных контейнерах, крытых вагонах, а также в полувагонах с использованием вагонного вкладыша.

Помимо погрузки зерна, рост показывает и перевозка контейнеров. Зерновых в них перевезено за январь-июль 2021 года в 5 раз больше, чем за тот же период 2020 года. Если же говорить об увеличении общего объёма отправлений гружёных контейнеров, то оно составило 11% по сравнению с январём-июлем 2020 года или 127 тысяч ДФЭ (двадцатифутовых эквивалентов).

Напоминаем читателям, что 30 июня, в рамках конференции «PRO//Движение.Сибирь» более 600 участников рынка железнодорожных грузоперевозок обсудили развитие региональной железнодорожной логистики, цифровизацию внедрение новых технологий в рамках Западно-Сибирской железной дороги. Так, по Новосибирской области активно обсуждались вопросы погрузки и экспорта зерновых. В обсуждении этого вопроса активное участие принял генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт» и председатель Новосибирского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Соколов.