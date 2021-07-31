По мнению кандидата в депутаты Государственной Думы РФ Рената Сулейманова, стремление вывести людей на протесты под предлогом отставки мэра несёт в себе настоящую опасность для города, так как «может принять неконтролируемые формы».

28 июля новосибирские коммунисты выступили в поддержку своего однопартийца Анатолия Локтя, который занимает пост новосибирского градоначальника. В своём заявлении на сайте новосибирского обкома КПРФ они приписали политическим оппонентам желание не только отправить мэра-коммуниста в отставку, но и вообще отменить прямые выборы главы Новосибирска, заменив их назначением сити-менеджера.

В «кампании по дискредитации» мэра Новосибирска коммунисты выделяют несколько этапов. Во-первых, то, как выборы в горсовет были использованы несколькими критиками градоначальника для получения депутатского статуса. Во-вторых, сопротивление мэру в ходе принятия новой редакции генерального плана Новосибирска в законодательном собрании Новосибирской области под предлогом плохого состояния городской дорожной сети.

Новосибирский обком КПРФ не стал называть фамилий депутатов горсовета и заксобрания, противостоящих партии, а также прямо раскрывать суть следующего этапа «шельмования мэра-коммуниста», который идёт прямо сейчас, «накануне выборов в Государственную Думу». Однако из контекста заявления понятно, что выступить 28 июля в поддержку мэра его однопартийцев подвигла инициатива депутата горсовета Игоря Украинцева по досрочному отзыву Анатолия Локтя с поста градоначальника.

В число своих политических противников коммунисты включают также группу компаний «Стрижи», в которой Игорь Украинцев занимает пост директора по развитию: «Политической торпедой в этой кампании выступает группа строительной компании «Стрижи» и несколько контролируемых депутатов-марионеток».

Новосибирский обком КПРФ заявил, что «готов принять все необходимые политические меры по защите воли народа». Попытку досрочно отозвать мэра Новосибирска коммунисты сравнили с «майданом», отметив, что атака на мэра используется в ходе предвыборной кампании «для снижения рейтинга КПРФ в Новосибирской области».

Позднее в этот же день на сайте новосибирской областной организации КПРФ появились ещё две публикации, касавшиеся ГК «Стрижи» и депутата Игоря Украинцева. В первой из них сообщалось о «незаконном проникновении» депутата на мусорный полигон «Левобережный». Во второй – об одиночном пикете у офиса группы компаний «Стрижи», вызванном, якобы, тем что «застройщик не позаботился о строительстве дороги (к ЖК «Эволюция» – «КС»), решил сэкономить и нагрузил уже действующую транспортную инфраструктуру» на улице Арктической.

Депутат законодательного собрания Новосибирской области и председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков в комментарии «Континенту Сибирь» выразил недоумение по поводу того, что коммунисты приписывают строительной компании политическую активность: ««Стрижи» вновь оказались в прицеле КПРФ и муниципальных СМИ, хотя компания в политике не участвует».

Собеседник «Континента Сибирь» охарактеризовал три вышеупомянутые публикации КПРФ, как «записки сумасшедших» и предположил, что коммунисты стремятся «найти образ врага, которому можно приписать всю критику мэрии», потому что «вся эта критика снижает популярность партии», которую представляет на посту градоначальника Анатолий Локоть.

«Так у обкома и вышла эта «солянка», где смешали в кучу депутатов заксобрания и горсовета, разные партии, сплотившиеся против мэра. Удивительно, что без упоминания НАТО обошлись. В действительности городские проблемы объективны и очевидны для новосибирцев», – добавил депутат законодательного собрания региона.

Илья Поляков также высказал мнение, что «процедура по досрочному отзыву мэра, которую инициировал депутат горсовета Игорь Украинцев, пользуется растущей поддержкой». В том числе и со стороны самого депутата заксобрания. По словам Ильи Полякова, это могло послужить дополнительным фактором упоминания ГК «Стрижи» в политическом контексте. Однако «реагировать на партийные прокламации «Стрижи» не намерены, поскольку деловая репутация компании недосягаемо высока для подколов такого мелкого уровня».

Депутат совета депутатов города Новосибирска Игорь Украинцев напомнил «Континенту Сибирь», что на 11 августа назначено заседание инициативной группы по отзыву мэра, на которое приглашены представители горизбиркома и сам Анатолий Локоть и именно с этим связал заявление Новосибирского обкома КПРФ: «Мы же подали уведомление на прошлой неделе о том, что у нас собрана необходимая 1000 человек. И мы будем добиваться отставки неэффективного мэра».

По мнению Игоря Украинцева, в позиции коммунистов не хватает конструктива: «вместо того, чтобы ответить на те вопросы и претензии, которые не только я, и не столько я, сколько именно новосибирцы в целом задают мэру и его команде, они начинают «кидаться грязью» во все стороны».

Политолог Владимир Леонтьев оценил ответ КПРФ на критику в адрес мэра Новосибирска, как слабый и несколько запоздалый: «Если одна сторона регулярно подвергает другую критике, ответ должен был прозвучать. Но опубликованное на сайте заявление выглядит слабым. Я считаю, что на конкретную критику нужно было отвечать конкретными примерами и аргументами. Цифрами из области развития города. Не просто писать – «на нас нападают». Убедительности, фактуры не хватает. Ну и, конечно, коммунистам следовало начать оппонировать критикам намного раньше, а не в начале предвыборной кампании».

С мыслями коллеги в части конкретики заявления обкома совпало и мнение политолога Александра Парфёнова, указавшего на его «туманные перспективы» из-за «создания конструкции, слишком громоздкой и непонятной для широкого круга избирателей». Политолог считает, что «позиция условных оппонентов мэрии, Украинцева, Полякова, более информативна. Они отталкиваются от состояния дорог, некачественной реализации проектов дорожного строительства. То есть от того, что понятно конкретным людям. И коммунистам в ответе на критику стоило бы также сделать упор на конкретной работе мэра, его достижениях».

Вместе с тем, Александр Парфёнов усматривает в противостоянии некую искусственность, возможную постановку: «До выборов осталось не так много времени, а информационных поводов, на которых коммунисты могли бы сделать себе качественный медиа-гешефт не наблюдается. В данном конкретном случае мэрия апеллирует к якобы имеющемуся конфликту с застройщиками, хотя как показывает практика, в случае необходимости все эти конфликты могут быть моментально улажены».

Политолог отмечает, что по если противостояние действительно является фальшивым, то сегодня коммунисты выигрывают от него много меньше, чем их оппоненты: «Украинцев и Поляков более удобные спарринг-партнёры, чем тот же Бойко, а разыгрываемый с их участием постановочный конфликт на порядки безопаснее. Но если раньше коммунисты набирали политические очки за счёт конфликта с «Единой Россией», то теперь эти же политические очки, но уже за счёт коммунистов, набирают их условные противники».

Список достижений Анатолия Локтя на посту мэра Новосибирска, в дополнение к официальному воззванию новосибирского обкома КПРФ, «Континенту Сибирь» привёл кандидат в депутаты Государственной Думы РФ Ренат Сулейманов: «Достижения и цифры известны. Они постоянно называются. За 7 лет, пока Анатолий Евгеньевич был мэром, построено 9,5 миллионов квадратных метров жилья, 18 школ, 50 детских садов, благоустроено 1,5 тысячи дворов и капитально отремонтировано несколько тысяч домов. Не видеть этих изменений может только слепой или ангажированный человек».

Инициативу по досрочному отзыву мэра Ренат Сулейманов охарактеризовал, как «чисто предвыборный проект», попытку «раскачать ситуацию и устроить «майдан» в Новосибирске». По его мнению, стремление вывести людей на протесты под предлогом отставки мэра несёт в себе настоящую опасность для города: «Людей волнует огромное количество повседневных проблем, подчас вовсе не относящихся к компетенции мэра. Напряжение в обществе большое, мы его чувствуем. И всё это может принять неконтролируемые формы».

Напоминаем читателям, что процедуру отзыва мэра города 21 июля официально запустили депутат заксобрания Новосибирской области, руководитель фракции «Новые люди» Дарья Карасева вместе с руководителем региональной партии «Зелёные», депутатом новосибирского горсовета Игорем Украинцевым, подав в избирательную комиссию документы о собрании инициативной группы из 1000 человек.

Однако в горизбиркоме сообщили, что процедура отзыва мэра состоит из нескольких обязательных шагов, одним из которых является решение суда о совершении выборным должностным лицом местного самоуправления конкретных противоправных действий или же бездействия. Но такого судебного решения не вынесено, а значит, инициатива не может быть доведена до логического конца.