Двое мужчин и десять женщин скончались от COVID-19 в Новосибирской области

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 19 августа в Новосибирской области за сутки скончались двенадцать человек с COVID-19.

От заболевания за минувшие сутки умерли мужчины в возрасте 63 и 68 лет, а также женщины в возрасте 55, 60, 62, 63, 66, 68, 72, 83, 85 и 87 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 2 534 человека.

За сутки в Новосибирской области выявили 184 случая заражения COVID-19. В инфекционных стационарах региона с диагнозом и с подозрением на заболевание находятся 2 600 человек (днем ранее — 2 670), в отделениях реанимации — 195 пациентов (18 августа — 190). Аппарат ИВЛ требуется 25 жителям региона (днем ранее — 19).

В Кузбассе, по данным на 19 августа, за сутки заболевание выявили у 183 человек (днем ранее — 184), скончались пять пациентов (18 августа — 5). В медицинских стационарах, обсерваториях и на домашней изоляции находятся 11 186 человек (днем ранее — 11 287).

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 269 новых случаев заболевания коронавирусом (днем ранее — 271), скончались 23 жителя региона (18 августа — 22). В инфекционных стационарах с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 2 711 человек (днем ранее — 2 817). Количество тяжелобольных — 787 пациентов, из них 200 подключены к аппаратам ИВЛ. (днем ранее — 210).

Напомним, накануне стало известно о том, что новосибирские власти готовятся к четвертой волне коронавируса, однако новые ограничения в ближайшее время вводить не планируется. В связи со стабилизацией ситуации с COVID-19 региональные инфекционные госпитали начали обратное перепрофилирование, темп прироста заболевших коронавирусом сократился. При этом количество смертей не уменьшается — днем ранее в Новосибирской области от COVID-19 за сутки скончались 12 человек, 17 августа — 9, 16 августа — 10. 25 июля, когда в регионе зафиксировали рекордное суточное число заболевших коронавирусом, от COVID-19 скончались 8 пациентов.

Если эпидемиологическая ситуация к 1 сентября будет стабильной, то образовательные учреждения региона будут работать в очном режиме, однако при ее ухудшении возможна очно-заочная форма обучения.