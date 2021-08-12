В Новосибирской области закрывают сразу три «ковидных» госпиталя

Минздрав Новосибирской области принял решение вернуть к работе по основному профилю ещё три больницы, работавшие в режиме инфекционных госпиталей. Власти объяснили свою инициативу стабилизацией ситуации с коронавирусом в регионе.

В ближайшее время пациентов с коронавирусом перестанут принимать больница скорой медицинской помощи №2, городская больница №3 на ОбьГЭС и городская клиническая больница №12, сообщила на брифинге в четверг заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова. В учреждениях уже приступили к подготовке работы по основному профилю.

Как объяснила замминистра, за последнее время свободный коечный фонд для больных коронавирусом в медучреждениях региона вырос, а ситуация с заболеваемостью «ковидом» в Новосибирской области в целом стабилизируется.

«Мы видим небольшое снижение ежедневых случаев инфицирования среди жителей области. Также обращаем вниманием на снижение количества обращений за скорой помощью и стабилизацию в стационарах», — отметила Елена Аксёнова на брифинге 12 августа.

Напомним, обратное перепрофилирование медучреждений Новосибирской области началось в конце июля с кожно-венерологического диспансера. Позже в областном минздраве сообщили о закрытии «ковидных» госпиталей на базе психиатрической больницы, кардиологического диспансера, областной больницы, Обской центральной городской больницы, а также больницы скорой медицинской помощи №2.

9 августа глава Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов заявил о спаде заболеваемости коронавирусом в регионе.

Ранее новосибирский общественник заявлял о выписке из «ковидного» госпиталя его родственника, который, по его словам, окончательно не прошёл лечение. В областном минздраве состояние пациента объяснили имеющимся у него онкологическим заболеванием.