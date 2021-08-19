Учебный год в Новосибирской области начнется в очном формате

Если эпидемиологическая ситуация к 1 сентября будет стабильной, образовательные учреждения Новосибирской области будут работать очно. При ухудшении эпидобстановки возможна очно-заочная форма обучения. Об этом 19 августа рассказал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов на пресс-конференции, посвященной подготовке к новому учебному году.

Сегодня санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе позволяет организовать учебный процесс в штатном режиме. «Подготовка к началу нового учебного года находится на контроле правительства Новосибирской области, особое внимание уделяется созданию безопасных условий для детей, – отметил Сергей Нелюбов. – Рекомендации в части мер безопасности остаются, но все классы на сегодняшний день могут учиться очно». По словам вице-губернатора, в регионе наблюдается тенденция роста количества обучающихся – в новом учебном году их 348 тысяч, 38 тысяч из них – первоклассники.

В этом году на ремонты и подготовку школ к новому учебному году направлено порядка 1 млрд рублей. Кроме того, в регионе ведется строительство 11 детских садов и трёх новых школ. Около двух тысяч мест дополнительно создается в действующих школах. «Благодаря реализации национального проекта «Образование» расширены возможности укрепления материально-технической базы образовательных организаций, в текущем году на эти цели направлено порядка 1,3 млрд рублей. Более 43 тысяч дополнительных мест будет создано в сфере дополнительного образования для детей от 5 до 18 лет», – прокомментировал готовность сферы образования в регионе к учебному году Сергей Нелюбов.

Если осенью санитарно-эпидемиологическая ситуация в Новосибирской области ухудшится, часть школьников (в зависимости от наполняемости учебных заведений) может быть переведена на очно-заочную и заочную форму обучения. Не исключают и введения смешанной модели. Это не коснётся лишь первоклассников и младших школьников (1 — 4 классы). Их обучение организуют очно при полном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. В сельских малокомплектных школах и школах, осуществляющих обучение школьников в одну смену, а также в специальных (коррекционных) школах и школах-интернатах возможно введение сменности занятий.

Сергей Нелюбов отдельно подчеркнул, что в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции все общеобразовательные организации Новосибирской области укомплектованы необходимыми моющими и дезинфицирующими средствами, кожными антисептиками, средствами индивидуальной защиты, рециркуляторами.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук в свою очередь отметил, что в новом учебном году в систему образования полноценно возвращается воспитательный процесс. «Воспитательная часть становится вместе с обучением частью федерального образовательного стандарта», – напомнил министр. Он также рассказал, что в 2021/2022 учебном году будет совершенствоваться система питания школьников. «Условия для организации горячего бесплатного питания обучающихся начальных классов созданы во всех общеобразовательных организациях, – сообщил Сергей Федорук. – Его в наступающем учебном году будут получать около 150 тысяч детей». По словам министра, на организацию бесплатного и льготного питания обучающихся в 2021 году из бюджетов всех уровней выделено более 3-х млрд рублей.

Ранее во время интервью телеканалу ОТС Сергей Федорчук опроверг информацию об отстранении от работы педагогов, не поставивших прививку от новой коронавирусной инфекции.