12 жителей Новосибирской области скончались от COVID-19 за сутки

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в Новосибирской области скончались двенадцать человек с COVID-19.

От заболевания умерли мужчины в возрасте 63 и 98 лет, две 63-летние женщины и женщины в возрасте 55, 60, 69, 70, 73, 79, 82, 85 лет.

За сутки заболевание выявили у 184 человек (днем ранее — 190). В инфекционных стационарах региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находятся 2 670 пациентов (17 августа — 2 772), в отделениях реанимации лечатся 190 человек (днем ранее — 195). К аппарату ИВЛ подключены 19 пациентов (17 августа — 18).

В Кузбассе за прошедшие сутки выявлено 184 случая заражения коронавирусом (днем ранее — 180), пять пациентов скончались (17 августа — 6). В медицинских стационарах, обсерваториях и на домашней изоляции находятся 11 287 человек (днем ранее — 11 637).

В Алтайском крае, по данным на 18 августа, зарегистрирован 271 новый случай заболевания COVID-19 (днем ранее — 273). За минувшие сутки скончались 22 пациента (17 августа — 22). В «ковидных» госпиталях региона с подтвержденным диагнозом находятся 2817 человек (днем ранее — 2 825). Тяжело переносят заболевание 789 жителей региона (17 августа — 791), из них 210 подключены к аппарату ИВЛ (днем ранее — 210).

Новосибирские власти готовятся к четвертой волне коронавируса, однако вводить новые ограничения в ближайшее время не планируется. В Новосибирской области сократился темп прироста заболевших коронавирусной инфекцией. В связи со стабилизацией ситуации с COVID-19 в регионе продолжается обратное перепрофилирование инфекционных госпиталей.