Губернатор Новосибирской области рассказал об ограничениях в преддверии четвёртой волны коронавируса

Осенью в Новосибирской области возможна четвёртая волна коронавируса, но новых ограничений в регионе вводить пока не планируется. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в эфире «Радио России Новосибирск» 18 августа.

Глава региона отметил, что ситуация с коронавирусом сейчас заметно улучшилась, что подтверждает снижение числа выявляемых случаев заболевания, госпитализаций, а также занятых коек для пациентов с COVID-19. В результате власти обратно перепрофилируют больницы каждую неделю.

При этом губернатор заметил: в прошлом году после спада очередной волны COVID-19 новосибирцы расслабились, что привело к новому росту заболеваемости. Андрей Травников также обратил внимание на то, что в последнее время проявления коронавируса стали наблюдаться у детей.

«Исходя из этих предпосылок, готовимся, что осенью четвёртая волна возможна. Я призываю к этому готовиться, не расслабляться, тем более что элементарные меры защиты уже хорошо известны, отработаны», — сказал губернатор, имея в виду в первую очередь масочный режим и вакцинацию.

Андрей Травников также сообщил, что вводить новые ограничения в ближайшее время в регионе не планируется, а школьная линейка 1 сентября пройдёт в очном формате на открытом воздухе, с разведением потоков учеников. При этом в случае необходимости власти могут принять новые меры по недопущению распространения коронавируса.

«Мы считаем неправильным вводить ограничения на деятельность отдельных предприятий или отраслей. Лучше стимулировать меры защиты, чем меры ограничений. Если только увидим ухудшение обстановки, вполне возможно, мы будем принимать какие-то дополнительные решения», — сообщил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что действующие сейчас «коронавирусные» ограничения в регионе сохранятся. Это требование о неполной заполняемости зрительных залов в учреждениях культуры и спорта, запрет на проведение массовых мероприятий, а также соблюдение масочного режима и других санитарных мер.

Напомним, по данным на 17 августа число новых пациентов с коронавирусом в Новосибирской области составило 190 человек, а днём ранее – 183. Суточная смертность составила в регионе девять человек.