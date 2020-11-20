В период пандемии в Новосибирске, как и во всей России, резко вырос спрос на рециркуляторы для бактерицидной обработки воздуха в помещениях. Бизнес, связанный с производством и продажей очистителей воздуха, растет рекордными темпами. Однако является ли это следствием эффективности этой продукции или его производители просто грамотно воспользовались ситуацией? Кто стал бенефициаром ситуации и что думают о реальной эффективности подобных аппаратов ученые — в материале «Континента Сибирь».

Стремительно расширившийся рынок

На сегодня компании по производству бактерицидных рециркуляторов воздуха демонстрируют беспрецедентный рост оборотов и прибыли. Одновременно на рынке появились новые игроки, и значительно усилилась конкуренция.

Если еще до пандемии можно было назвать лишь одну компанию в Новосибирске, занимавшуюся выпуском бактерицидных рециркуляторов, — «Сибэст», то сегодня их не менее десятка. А пионер отрасли, как выяснил корреспондент «Континента Сибирь», имеет очередь заказов на обеззараживатели воздуха вплоть до марта следующего года.

Понятно, что страх заразиться новой инфекцией рождает спрос на подобные аппараты. А спрос, как известно, рождает предложение — в интернете теперь можно найти и купить огромное число вариантов рециркуляторов. Так, на площадке «Яндекс.Маркет» предлагаются аппараты по цене от 7 тысяч до нескольких сотен тысяч рублей.

Примечательно, что отдельные участники этого рынка появились в пандемию. Так, одной из компаний, резко взлетевших на производстве очистителей воздуха в этом году, стала новосибирская компания Ultrafor. Ее создали владельцы основанной в Новосибирске сети салонов лазерной эпиляции Laser Love Кира и Александр Долговы. Компания Ultrafor была основана в начале лета этого года, когда текущий бизнес предпринимателей столкнулся с последствиями пандемии и связанных с ней ограничений.

«Мы запустили свое производство в июне. Растем каждый месяц. Оборот двигается к 100 млн рублей в этом году — и это, фактически, с нуля. Теперь уже продаем по всей России — через сеть из более 100 партнеров-дистрибьюторов. Также у нас есть партнеры в Казахстане и Белоруссии», — рассказывает «Континенту Сибирь» основатель компании Александр Долгов.

Александр Долгов является основателем сети салонов лазерной эпиляции Laser Love, сети парикмахерских «Стрижевский», сети Cheberek.me, digital-агентства «20х80».

Компания не поставляет устройства в медицинские учреждения, поскольку не имеет необходимого для этого регистрационного удостоверения. Однако покупателей хватает среди ресторанов, салонов красоты, спортклубов и прочих организаций, имеющих офисы. Стоимость одного стандартного устройства составляет около 16 тысяч рублей.

«Для многих обеззараживатели воздуха сейчас обязательны, но никто не хочет «металлический гроб», поэтому мы решили не экономить на внешнем виде рециркуляторов», — продолжает предприниматель. Таким образом, в компании, выводя продукт на рынок, сделали ставку на дизайн.

По наблюдениям Александра Долгова, спрос на рециркуляторы продолжает расти, и теперь их чаще начали приобретать в квартиры. Одна из главных причин — обеспокоенность людей по поводу широкого распространения коронавируса.

«Когда мы начинали, в России было 20 производств, а теперь более 200. Конкуренция огромная. Прогнозируем только рост спроса, поэтому планируем вывод на рынок еще нескольких продуктов. Казахстанский партнер также наращивает объемы. Минский планирует выходить в Африку. На Сахалине мы тоже представлены. Но тяжелее всего работать в Москве, где очень большая конкуренция — все пытаются демпинговать. Развиваем также интернет-площадки, чтобы люди напрямую покупали», — уточняет Александр Долгов.

Другим бенефециаром пандемии и наглядным примером в Новосибирске можно считать новосибирский «Тион» — крупный российский разработчик и производитель систем очистки и обеззараживания воздуха. Группа компаний основана предпринимателем Дмитрием Трубицыным. В июне 2017 года в отношении него было открыто уголовное дело. Бизнесмену инкриминировали ст. 238.1 УК РФ, «производство и сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору». На время следствия директор «Тиона» был под домашним арестом. Позже мера пресечения была смягчена до подписки о невыезде. В октябре 2018 года следственные действия в отношении Дмитрия Трубицина прекращены, а дело закрыто за отсутствием состава преступления.

В 2020 году о «Тионе» заговорили вновь, но уже по совершенно другому, позитивному инфоповоду. В год пандемии коронавируса группа компаний увеличила продажи почти вдвое, а ее выручка по итогам 2020 года, как ожидается, вырастет минимум на 80% — до 2 млрд рублей. Об этом в октябре этого года сообщал СМИ гендиректор группы Мирослав Поточны. Также он отмечал, что «Тион» намерен инвестировать до 2022 года не менее 600 млн руб. в развитие производственных мощностей и наладить контрактное производство в странах Евросоюза.

А еще ранее, в апреле этого года, компания «Тион» сообщала, что продала в семь раз больше оборудования для обеззараживания воздуха, чем за аналогичный период 2019 года. Большая часть продаж пришлась на закупки для оснащения лабораторий, инфекционных боксов и быстровозводимых госпиталей Минобороны РФ.

По данным Rusprofile, учредителями акционерного общества «Холдинговая компания Тион» являются основатель Дмитрий Трубицын (11%), Оксана Трубицына (12,5%), Геннадий Панкеев (19%), Захар Большаков (33%), Олег Зырянов (19%), Алексей Першин (5,5%).

Еще одним участником регионального рынка является холдинг «Швабе» (входит в состав госкорпорации «Ростех»). В компании «Швабе-Сибирь», также занимающейся производством обеззараживателей воздуха, корреспонденту «Континента Сибирь» рассказали о выпуске изделия в двух вариантах — стационарном и переносном. Среди аппаратов представлены установки, работающие с применением ультрафиолетового излучения, а также при помощи обеззараживания воздуха по технологии «поток».

Основные потребители продукции завода в Новосибирске — университеты, офисы, школы и другие бюджетные учреждения. При этом в компании уточнили, что большинство организаций уже успели приобрести рециркуляторы, и теперь спрос уже не такой ажиотажный, как в предыдущие месяцы.

Стоимость самого популярного типа бактерицидного облучателя-рециркулятора воздуха производства «Швабе» составляет 19 300 рублей. Но, как рассказал собеседник издания, есть аппараты и за 31 тысячу, и за 228 тысяч рублей — но это уже системы, рассчитанные на очень большие помещения, поэтому спрос на них единичный.

Востребованность в тендерах

Разумеется, закупки рециркуляторов госучреждениями производятся через систему тендеров. Только за ноябрь этого года на платформе «Ростендер.инфо» содержится информация о двух десятках конкурсов на приобретение устройств очистки воздуха — для школ, детских садов, колледжей, институтов. В основном все перечисленные тендеры относятся к закупкам малого объема, по которым заказчик сам определяет исполнителя.

Так, театральный институт объявил тендер на покупку ионизаторов воздуха по начальной цене 350 тыс. рублей. Новосибирский государственный педагогический университет — тендер на 614 тыс. рублей. Детский сад по ул. Заозерной в Ленинском районе — на закупку рециркуляторов на 558 600 рублей.

Кроме того, согласно данным ресурса, на сумму 10,8 тыс. рублей в ноябре объявлена покупка рециркуляторов для нужд администрации Советского района. На 250 тыс. рублей — приобретение очистителей воздуха для Новосибирского областного клинического противотуберкулезного диспансера.

Безусловно, сегодняшние требования к соблюдению эпидемического режима вынуждают и многие частные компании закупать рециркуляторы воздуха и тем самым обеспечивать прибыль их производителям. Не редкость сегодня встретить такие устройства в кафе, ресторанах, общественных помещениях отелей и фитнес-клубах.

Так, например, администратор спортклуба Х-Fit в Новосибирске подтвердила корреспонденту «Континента Сибирь», что рециркуляторы воздуха — это одно из главных требований к безопасности в период пандемии, наряду с наличием у персонала масок, измерением температуры тела и дистанции в 1,5 метра. Устройства по обеззараживанию воздуха установлены во всех помещениях клуба, где занимаются посетители, — в залах единоборств, групповых тренировок, тренажерном зале.

«Популярность не имеет отношения ни к физике, ни к биологии»

Насколько эффективны все перечисленные устройства для обеззараживания воздуха или в условиях пандемии они абсолютно бесполезны? «Континент Сибирь» обратился к вирусологу, профессору, члену-корреспонденту РАН, заведующему лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергею Нетёсову.

«Вас не защитит никакой аппарат, если напротив вас без маски сидит больной человек и чихает на вас. Дело в том, что аэрозоли путешествуют по воздуху в направлении воздушных потоков. И если человек чихает, в любом случае между вами должен быть какой-то экран — или воздушная завеса, или маски, чтобы хоть как-то вас защитить», — отмечает в разговоре с «Континентом Сибирь» Сергей Нетёсов.

По его словам, если уж ставить такую вентиляцию с фильтрами, то нужно очень тщательно продумывать и просчитывать ее расположение. Во-первых, понять, сколько в минуту или час обеззараживается кубометров воздуха через ваш прибор. Во-вторых, надо посмотреть, как направлены воздушные потоки в комнате. Проследить это можно очень легко — зажечь простую ароматическую палочку и посмотреть, куда идет дым.

Популярность подобных устройств не имеет отношения ни к физике, ни к биологии, ни к эпидемиологии

«Если потоки, проходя через прибор, после этого по горизонтали обходят всю комнату, всех людей и попадают в заключение процесса на вас — это не то что вас не спасет, а наоборот, на вас от них необеззараженный воздух и попадет. Потому что приборы эти — фильтрующие, и никакого дезинфектанта они в воздух не испускают. А чтобы все было устроено по науке, лучше всего, когда воздушные потоки идут сверху вниз: вертикально, а не горизонтально. Тогда инфекция не будет переноситься к вам от человека, сидящего в 2–3 метрах от вас», — поясняет Сергей Нетёсов.

По его словам, именно так устроена вентиляция в современных операционных. Воздух идет с потолка на операционный стол и уходит в отверстия в полу. Это исключает перенос инфекции между людьми и перенос инфекции от хирургов на больного. «Поэтому, подчеркиваю, самое главное — направленность потоков. Если же прибор усиливает горизонтальные потоки, то он может только усугубить ситуацию. А популярность подобных устройств — это чисто эмоционально-маркетинговое свойство, которое не имеет отношения ни к физике, ни к биологии, ни к эпидемиологии», — констатировал собеседник «Континента Сибирь».

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