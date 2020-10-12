Российская Beauty-сфера невероятно сильно пострадала от кризиса и пандемии. Апрель 2020 года запомнится владельцам салонов красоты надолго, ведь они внезапно лишились абсолютно всех клиентов. Наша сеть салонов лазерной эпиляции LaserLove, основанная в Новосибирске, не стала исключением, но мы нашли в себе силы бороться. В своей колонке я хочу рассказать, какие шаги мы предпринимали, чтобы не закрыться в пандемию и достичь прежних темпов роста. Эти рекомендации применимы не только к индустрии красоты, но и к каждому бизнесу, который пострадал из-за кризиса и пандемии.

Справка. Кира Долгова — сооснователь и идеолог крупнейшей сети в России в сегменте моностудий LaserLove — за 2 года запущено 297 студий. Сооснователь бренда «ЧебурекМи» (стритфуд). Эксперт в сфере франчайзинга, сервиса, масштабирования, создания и управления команд, Instagram-маркетинга

Сдаваться — не вариант

Это была наша главная мысль. Мы понимали, что если мы сдадимся, то такое решение повлияет не только на нас, но и на сотни семей наших сотрудников и партнеров, которые останутся без дохода. Более того, мы занимаемся интеллектуальным бизнесом, а значит люди — самая важная составляющая нашего дела. Но и самая затратная, поэтому первым делом мы решили оптимизировать расходы на персонал.

Самым простым было бы прибегнуть к увольнениям. Но мы не хотели терять сотрудников, которых мы так бережно и усердно отбирали. Поэтому мы приняли решение не увольнять сотрудников, а только снизить им фиксированную часть зарплаты. Таким образом нам удалось сократить финансовые потери, но при этом сохранить команду.

В подборе кадров наш ориентир — эффективность. Мы решили, что лучше платить 50 тысяч рублей человеку, который будет обеспечивать должный уровень сервиса, чем содержать специалиста с зарплатой 15-20 тысяч, который будет просто выполнять свои обязанности. Ведь именно первый сотрудник принесет компании больше денег и клиентов. Поэтому чаще всего мы нанимаем хороших специалистов, которые стоят дорого. Это своего рода инвестиция в наше дело. И мы продолжаем следовать этому подходу.

Нашим следующим шагом в пандемию была продажа отложенных абонементов и сертификатов.

Из-за законодательных ограничений у нас не было возможности работать в моменте, но тем не менее мы могли продавать услуги, которые окажем в будущем. Именно так мы и поступили, получив шанс продержаться до снятия ограничений и заработав 20 миллионов рублей за апрель.

А еще таким способом мы показали, что закрытие не входит в наши планы. Мы не убрали бюджет на рекламу, чтобы люди точно знали о наших намерениях.

Автоматизация процессов

Речь идет не только об учете рабочего времени, но и об автоматизации склада и рекламы. Как я уже сказала, мы сохранили нашу команду, которая отправилась познавать новые реалии бизнеса на удаленку. Нам удалось достаточно быстро выстроить и протестировать онлайн-процессы, в которые были внесены коррективы из-за сложившихся обстоятельств.

Важным в этих условиях была и поддержка франчайзинговой сети LaserLove. Поэтому наша управляющая компания разработала проект «Прокачка». Его целью было помочь нашим франчайзи эффективно использовать автоматизированные бизнес-процессы, воронки продаж, а также обучить сервису и антикризисному маркетингу. Дополнительно мы предоставили партнерам новый маркетинговый план по увеличению выручки и среднего чека.

Еще один наш маркетинговый шаг — коллаборации с другими компаниями, среди которых салон красоты, магазины ювелирных украшений, массажный салон и федеральная сеть Cheburek.me. Мы внедрили совместные абонементы и онлайн распродажи, которые помогли не только обменяться аудиторией, но и повысить узнаваемость.

А теперь о том, как важно быть готовым реализовывать новые идеи быстро.

Мы начали искать трендовые товары, на которые в период пандемии образовался огромный спрос, и которые будут востребованы еще долгое время. Так родилась идея о производстве бактерицидных рециркуляторов под брендом Ultrafor.

Суть была проста — оборудование для очистки воздуха нужно как для коммерческих помещений, так и для личного пользования. Ведь никто не знает, будет ли этот вирус последним.

Мы хотели выделиться среди конкурентов и быть более привлекательными для покупателей. Поэтому решили соединить максимальную производительность со стильным дизайном. И это стало самым верным решением, ведь вид аппарата важен не только для индустрии красоты, но и для остальных сфер деятельности.

Новый проект быстро стал полноценным бизнесом, над которым сейчас трудится уже около 30 человек, а ежемесячный оборот измеряется десятками миллионов рублей. Каждый месяц мы прирастаем примерно на 100% к предыдущему периоду.

Кризис — возможность создавать новые продукты и бренды

На своем примере мы доказали, что главное — не бояться и не медлить. Тем более, что сейчас можно продавать в любую точку страны и мира с помощью маркетплейсов и интернет-рекламы.

Но важно проверять, является ли будущая ниша перспективной. Для этого мы постоянно используем сервисы Яндекс Wordstat и Google Trends и оцениваем профильные поисковые запросы. Если их количество постоянно растет, то, скорее всего, ниша трендовая. Далее изучаем стоимость клика и конкурентов. Если цена за клик высокая, то есть большая вероятность того, что вы опоздали. А потом остается только посмотреть емкость рынка, наличие рынков-аналогов и конкурентов.

Главная проблема большинства предпринимателей — излишняя консервативность. А ведь именно готовность к резким изменениям — секрет успеха в пандемию. Важно помнить, что вы точно сможете сократить расходы и вырасти в продажах при любом состоянии вашего бизнеса.

И не забывайте о том, насколько эффективна может быть реклама. Ведь рынки не прекращают свое существование, а лишь видоизменяются. Именно поэтому не стоит снижать, а уж тем более убирать бюджет на рекламу. Особенно это важно для контекстной рекламы, ведь она работает на людей, у которых есть потребность в вашем товаре или услуге.

Все эти шаги помогли нам не только сохранить бизнес, но и обеспечить его рост. За период с середины марта по май наша сеть пополнилась одним франчайзи, а за следующие два месяца уже девятью. И это при условии, что мы сфокусировались на помощи существующим партнерам. Мы хотели поддержать и вдохновить их, а также показать, что даже в кризис можно быть на плаву. Главное — не опускать руки.

Мы также инициировали петиции о снятии ограничений на работы салонов в регионах России. И добились успеха как в Новосибирске, так и в других городах.

Если вы постоянно совершенствуетесь в продвижении и продаже продуктов, и в целом опираетесь на маркетинг — вы уже обладаете ключевыми компетенциями и готовы к любым кризисам. Остается только правильно их применить. Мы много работаем в регионах и можем заявить — люди готовы тратить деньги на качественные продукты. Но часто их просто нет на рынке, поэтому потребители особенно оценят федерального игрока с высококачественным продуктом или услугой.

Переход в антикризисное состояние компании

Сложно стратегически предугадать, какая будет вторая волна, если она случится. Как проявят себя люди в этой ситуации, как изменится поведение клиентов. Но однозначно могу сказать, что лично я к любому кризису готова. Только потому, что считаю, что каждый кризис — это путь становиться лучше. Мы уже предприняли достаточно большое количество действий по усовершенствованию проектов. Я благодарна первой волне, потому что она вернула меня “вглубь” многих процессов бизнеса, на которые раньше не было времени.

Первое, что произойдет однозначно, если наступит вторая волна — это бесшовный переход в антикризисное состояние компании. Будем искать варианты для заработка сотрудников, переводить на онлайн, работать с внутренними процессами, если придется снова закрыть салоны. Я воспринимаю это, как возможность улучшить на будущее процессы, благодаря которым можно будет заработать.

Резюмируя, кризис сделал нас быстрее, сильнее и технологичнее. Он словно ускорил нашу трансформацию. Благодаря предпринятым мерам нам удалось выйти на ежемесячный оборот сети в размере примерно 1 миллион долларов, и это не предел.

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