Авиакомпания «Ираэро» запускает из Томска прямые рейсы до Самары и Нового Уренгоя

С 28 сентября из Томска до Самары и Нового Уренгоя можно будет улететь прямым авиарейсом. Это принципиально новый воздушный маршрут для томского аэропорта Богашево, который запускает авиакомпания «Ираэро». Соответствующая официальная информация об этом появилась на сайте аэропорта.

«Партнер аэропорта авиакомпания «ИрАэро» продолжает развивать маршрутную сеть из Томска, дополнив уже существующие перелеты в Иркутск и Тюмень новыми направлениями в Новый Уренгой и Самару. С 28 сентября 2020 года по два раза в неделю на каждом направлении на комфортабельном турбореактивном самолете Sukhoi Superjet100, смогут отправиться 100 пассажиров» — отмечается в официальном сообщении компании.

Перелеты осуществляются при финансовой помощи государства — программе поддержки межрегиональных маршрутов. Билеты в Новый Уренгой обойдутся в сумму от 3 500 рублей, в Самару от 4 140 рублей, в Иркутск от 4 050 рублей, в Тюмень от 4 650 рублей.

Из Томска в Самару и обратно авиарейсы отправляются по средам и воскресеньям, маршрут «Томск — Новый Уренгой — Томск» действителен по понедельникам и средам. Пока продажа билетов открыта до 25 ноября 2020 года.

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