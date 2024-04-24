Авиакомпания S7 увеличивает количество количество рейсов в Турцию. Так, ближе к летнему сезону добавится 9 рейсов — в Стамбул их количество увеличится с двух до пяти, а в Анталью – с одного до семи раз в неделю.

С 25 апреля авиакомпания S7 Airlines вводит два дополнительных рейса в Стамбул, по четвергам и субботам. Вылет из Толмачево в 8:00, а посадка в международном аэропорту Стамбула в 10:40 по местному времени. Обратный борт отправляется в 11:30 и прилетает в Новосибирск в 21:20 с учетом разницы во времени. Помимо этого, с 21 мая S7 Airlines добавит рейс по вторникам, с вылетом в 8:20 из Новосибирска и посадкой в 11:00 в Стамбуле с учетом разницы во времени. Обратный вылет – в 11:50, приземление в Новосибирске – в 21:40 по местному времени.

С 29 апреля S7 Airlines также вводит четыре дополнительных рейса в неделю в Анталью. По понедельникам, вторникам, субботам и воскресеньям самолет будет вылетать из Новосибирска в 22:15 и приземляться в курортном городе в 00:45 по местному времени. А с 16 июня авиакомпания запустит рейс по четвергам с вылетом в 22:25 из Новосибирска и посадкой в Анталье в 00:55 с учетом разницы во времени. Таким образом, полеты по этому популярному направлению станут ежедневными.

Напомним, что ранее владельцы группы S7 впервые вошли в список долларовых миллиардеров Forbes.