Защищено: Как врачу укротить digital-зверя?
Часть 1. «Инстаграм»
Часть 1. «Инстаграм»
17:57
Андрей Травников отчитался перед Заксобранием Новосибирской области о работе правительства региона в 2019 году
17:35
В Новосибирске планируют построить шесть станций метро к 2030 году
17:32
В Новосибирске открывается второе заведение московского ресторатора Аркадия Новикова
15:55
Мэр Новосибирска предложил закрепить в Конституции РФ прямые выборы глав крупных городов
14:46
Новосибирский предприниматель обвиняется в хищении из бюджета региона 1,5 млн рублей
13:34
РАТМ Холдинг объединил промпарки под новым брендом
13:30
Валовый региональный продукт Новосибирской области составил 1,3 трлн рублей
11:49
Крупный омский ритейлер Виктор Шкуренко купил дистрибьюторскую компанию в Новосибирске
11:32
В 2019 году сибирский лес экспортировался в 56 стран мира
11:05
Андрей Травников и Денис Мантуров обсудили итоги работы промышленного комплекса Новосибирской области
10:29
В 2020 году сфера здравоохранения Новосибирской области получит дополнительно 1,5 млрд рублей
18:26
Красноярское метро планируют открыть в 2024 году
17:57
Новосибирск отправит заявку на почетное звание «Город трудовой доблести»
и. о. проректора по научной работе и общественным связям НГУЭУ, декан факультета государственного сектора
Управляющий филиалом «Новосибирский» Банка «Глобэкс» с 2006 по 2014-й год
Ресторанный консультант, маркетолог
Эксперт рынка недвижимости, г. Новосибирск
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