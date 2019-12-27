Компания PRIMETIME COFFEE, открывшая в 2019 году в Новосибирске 15 новых кофеен, намерена сохранить свои темпы роста в 2020 году. Об этом в интервью «Континенту Сибирь» рассказал основатель PRIMETIME COFFEE Антон Горестов.

«В Новосибирске еще порядка 10–15 штук интересных локаций, некоторые нами забронированы. Мы планируем открывать в I квартале порядка пяти кофеен, около трех во II и около трех в III квартале», — пояснил Антон Горестов, добавив, что в городе еще есть емкость рынка для PRIMETIME COFFEE.

Напомним, что до конца 2019 года PRIMETIME COFFEE открывает еще одну кофейню в ТЦ «Река» на Речном вокзале и одну кофейню в ТРЦ «Мега» на площадке, которую ранее занимала сеть COFFESHOP COMPANY. Таким образом, на территории «Меги» у PRIMETIME COFFEE будет уже три кофейни, а в ТЦ «Река» — две.

В компании отмечают, что конкуренции с другими активно развивающимися кофейными сетями, например, Skuratov Coffee, не опасаются. «К нам идут не только тогда, когда хотят выпить кофе, но и когда хотят перекусить. В свою очередь в брю-бары идут в основном за напитком, поэтому они на этом будут делать больший упор», — пояснил Антон Горестов.

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