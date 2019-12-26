Основанная Антоном Горестовым компания PRIMETIME COFFEE по итогам 2019 года вновь оказалась самой быстрорастущей новосибирской сетью кофеен. За год общее количество заведений сети достигло 30. Какие планы ставит перед собой PRIMETIME COFFEE на 2020 год, остались ли еще возможности развития в Новосибирске и как изменилась ассортиментная политика компании, рассказал в интервью АНТОН ГОРЕСТОВ.

— Антон Сергеевич, в январе вы говорили о достаточно амбициозных планах открыть за год порядка 10–15 заведений в Новосибирске и о том, что по состоянию на конец 2019 года у вас будет около 25–30 кофеен. Удалось ли воплотить это в жизнь?

— Да, мы четко следуем намеченным планам. По итогам года мы подошли к верхней границе — уже сейчас у нас в Новосибирске 28 кофеен, и готовятся к запуску еще два заведения, которые мы рассчитываем ввести до конца года.

В частности, у нас откроется кофейня в торговом центре «Река» на Речном вокзале. Речь идет о новом блоке «Б», который выходит на набережную Оби.

С торговым центром «Река» мы уже работаем — у нас есть кофейня в блоке «А», который расположен рядом с выходом из метро. Это заведение также претерпит изменения. Мы взяли в аренду дополнительно 30–40 кв. метров, что позволило нам разместить полноценную кухню. Таким образом, теперь у нас будет там полнофункциональная кофейня категории «А», где можно будет и отведать завтраки, и заказать бизнес-ланч.

Еще одну кофейню до конца года мы откроем на фуд-корте торгового центра «Мега». Она запустится на площадке, которую ранее занимала сеть Coffeshop Company, ушедшая из Новосибирска. Действующая наша кофейня в детском центре «Кидбург» в «Меге» также останется, как, впрочем, и «контейнерная» кофейня на входе в «Мегу».

— Планируете ли выводить на рынок новые форматы кофеен?

— Да, мы как раз запускаем новый формат для корпоративного сегмента. Это будут кофейные станции (PRIMETIME coffee station) формата to go, которые будут работать в режиме самообслуживания. Каждая такая станция будет состоять из холодильника с готовой продукцией, снековых витрин (печенье, шоколад и т. д. — то, что хранится при комнатной температуре) и кофемашины c правильным зерновым кофе.

Сейчас этот формат набирает обороты. Его используют самые разные компании от «Вкусвилл» до Starbucks. Но подходы у всех разные. Например, у «Вкусвилла» вы сами считываете сканером штрихкод товара и оплачиваете его, как в продуктовых магазинах. Мы поступили иначе и попытались соединить лучший опыт, который есть на рынке. Наши кофейные станции будут работать на машинном зрении. Для того чтобы оплатить покупку, нужно будет установить наше новое мобильное приложение. Как только вы возьмете нужный товар и закроете дверь холодильника, система поймет, каких позиций больше нет на витрине, и у вас автоматически спишется с карты стоимость отсутствующих товаров.

— Когда и где вы планируете установить первые кофейные станции?

— В этом сегменте мы видим большие перспективы. Далеко не во всех бизнес-центрах у сотрудников есть возможность нормально поесть. У многих сотрудников корпоративных офисов на сегодня есть проблемы с питанием. В этих случаях выручают кофейные станции. Для нас это тоже коммерчески интересный формат, поскольку в этом случае нет ни арендной платы, ни зарплаты персоналу.

В ближайшее время мы установим несколько таких кофейных станций — в ЛДС «Сибирь», в административном блоке ТРЦ «Мега», в коворкинге, в ДК «Энергия», в нескольких фронт-офисах Сбербанка, чтобы их клиенты могли ими пользоваться. Планируется, что первые станции заработают уже в январе.

— Получается, что с учетом нового формата у вас появится и новое приложение? Ранее, насколько я помню, вы использовали Sberfood (до ребрендинга — Plazius).

— Да, у нас будет собственное, более адаптированное приложение. Это было обязательным условием обеспечения клиентам доступа к кофейным станциям. Но при этом Sberfood останется оператором для начисления и учета бонусов, поэтому все накопленные ранее баллы никуда не исчезнут.

Приложение для нас стратегически важно и с точки зрения развития предзаказа. С учетом ускорения ритма жизни время становится все более ценным ресурсом. Наличие возможности сделать заказ через приложение, чтобы забрать его на месте и не стоять в очереди, является сейчас все более востребованным. Мы собираемся еще сильнее развивать это направление, и я хотел бы, чтобы о нем узнало как можно больше людей.

— Ранее PRIMETIME COFFEE объявлял о выходе в разные новые для себя регионы — от Москвы до Самары. В каких городах вы по факту присутствуете сегодня и каковы ваши планы по географической экспансии в 2020 году?

— Активная экспансия будет возможна тогда, когда мы сможем привлечь большой пул инвестиций. Сейчас среди городов России мы представлены в Новосибирске и Москве. Мы планируем открыть в 2020 году наши кофейни в 9–10 городах России.

Мы рассматриваем возможность привлечения фондов прямых инвестиций и готовы предложить 20% компании при ее оценке в 2 млрд рублей. Такую сумму мы готовы потратить на экспансию, чтобы в следующем году открыть порядка 50 кофеен и порядка 150 кофейных станций. Думаю, с этой задачей мы справимся.

— В этом случае речь, как я понимаю, идет о собственных кофейнях. А как обстоит дело с франшизой PRIMETIME COFFEE, что требует не столь значительных ресурсов для дальнейшего развития?

— В этом году мы успешно упаковали и запустили франшизу, открыли офис ее продаж. В марте 2020 года мы участвуем в большой выставке франчайзинга Buybrand Franchise Market в московском экспоцентре. У нас там будет одно из лучших мест — мы займем локацию порядка 30 кв. м в одном из павильонов с хорошей проходимостью. Мы возлагаем большие надежды на франчайзинг. Это касается и наших действующих городов присутствия, в частности, Москвы и Новосибирска. Потенциальные партнеры могут предлагать нам локации — мы с удовольствием их рассмотрим и самые подходящие согласуем.

— Небольшой единичной кофейне, на первый взгляд, проще уделять пристальное внимание сервисной составляющей, клиентоориентированности, качеству продукта и т. д., чем сети, растущей семимильными шагами. Как я понимаю, для вас важными приоритетами являются рост количества точек, выход в новые регионы, запуск новых форматов и т. д. Но в такой ситуации легко потерять качество продукции и уровень сервиса в отдельно взятом заведении. С учетом такого глобального подхода удается ли вам уделять внимание еще и интенсивному росту?

— Мы несколько раз обновляли меню и очень много работали над ассортиментной линейкой. Есть блюда, которые люди в первую очередь готовы есть дома или в ресторане, но не готовы заказывать в кофейнях. Такие позиции мы убрали из меню, но зато добавили блюда, которые пользуются спросом у аудитории, изменили меню напитков и регулярно вводим сезонные предложения.

За год мы оптимизировали систему управления, увеличили степень автоматизации системы учета, увеличили объем производства — с нашей прежней площадки на улице Фабричной мы переехали на более удобную общей площадью 700 кв. м, что позволило нам увеличить мощности производства и ассортиментную линейку.

Много времени и денег мы инвестировали в развитие сервиса доставки. Скоро пользователь может отслеживать через приложение местонахождение курьеров.

Мы также усилили корпоративную культуру, доописывали процессы, доформировали франчайзинговый пакет. Эти пункты требовали больших интеллектуальных и личных усилий. Результаты 2020 года покажут, насколько хорошо мы все проработали.

— В этом году вы открыли кофейню на улице Ленина в помещении, где раньше находился ресторан «Урицкий». Но это лишь часть общей площадки. Какова судьба оставшихся площадей со стороны улицы Урицкого?

— У нас были разные варианты использования этих площадей, вплоть до запуска там отдельного ресторана. Но поскольку нам постоянно поступали запросы на площадку для мероприятий, то мы решили открыть на ней банкетный зал PRIMETIME Catering. Теперь у нас, с одной стороны, есть собственная площадка для ивентов, которую мы можем предложить клиентам, и с другой стороны, у нас есть место, где постоянно будет базироваться PRIMETIME Catering. Также в середине января откроется с нами по соседству lounge bar SUPEREGO, а летом мы сделает крутой летник, поэтому эта локация заиграет новыми красками.

— В этом году в меню PRIMETIME COFFEE появилась так называемая римская пицца и суши. С одной стороны, учитывая, что сегодня это востребованные направления, вполне понятно ваше желание удовлетворить потребности клиентов. В конце концов, в «Чашке кофе», несмотря на название, тоже можно найти и то, и другое. Тем не менее не возникает ли здесь размывания бренда? Как в этом вопросе нащупать правильный баланс?

— Наш формат — Fast Casual, то есть быстрая комфортная повседневная регулярная еда. Исходя из этого, мы дополняем нашу концепцию востребованными позициями. Во многих странах пицца — продукт категории Fast Food. Нам удалось построить процесс ее приготовления максимально эффективным с точки зрения покупателя. Основу римской пиццы мы выпекаем на нашем производстве, а уже в наших кофейнях с собственной кухней мы оформляем начинками и выпекаем пиццу. Именно так всеми в том числе и в Европе и делается римская пицца. Мы опирались на опыт сети Stracciatella в Москве. Наши повара и производственники учились у них, и мы работаем на их итальянской муке. Помимо пиццы, в этом году мы также ввели в меню и брускетты.

Что касается суши, то речь идет не об их приготовлении, а о расширении за счет нашей фирменной витрины готовой продукции. Суши делают за несколько часов и развозят по нашим кофейням. У нас разбирают порядка 90% продукции, остальное мы списываем. Какого-то размывания формата из-за того, что мы предлагаем суши или пиццу, я не вижу.

— Будете ли вы и дальше расширять ассортиментную линейку принципиально новыми позициями?

— Мы будем смотреть, что нравится гостям, проводить опросы, вводить то, что им интересно. Например, мы увеличим количество позиций в прикассовой зоне, так как чем больше будет интересных продуктов для перекуса, тем лучше будет для наших гостей. В ближайшее время на прикассовой зоне мы выставим натуральный маршмеллоу (кондитерское изделие, напоминающее пастилу или суфле. — «КС») ручной работы. В частности, мы предложим маршмеллоу на палочке для детей и маршмеллоу в бельгийском шоколаде с натуральными ягодами. Это очень вкусно.

— Есть ли в Новосибирске емкость рынка для новых кофеен PRIMETIME, учитывая, что у вас и так сегодня больше всего кофеен? И если да, то остались ли еще локации в Новосибирске, которые были бы вам интересны?

— Да, в Новосибирске еще порядка 10–15 штук интересных локаций, некоторые нами забронированы. Мы планируем открывать в I квартале порядка пяти кофеен, около трех во II и около трех в III. В городе еще есть емкость рынка для PRIMETIME COFFEE. Надо понимать, что в нашем случае речь идет не просто о заведениях, где можно выпить кофе. Наша задача — закрыть утреннюю потребность в комплексном завтраке, предлагая и сырники, и блинчики, и творог, и запеканки, и те же самые недорогие сэндвичи.

Мы закрываем и потребность в перекусе в обеденное время — будь то бранч, бизнес-ланч или полдник. К нам идут не только тогда, когда хотят выпить кофе, но и когда хотят перекусить. В свою очередь в брю-бары идут в основном за напитком, поэтому они на этом будут делать больший упор. У каждого своя стратегия развития. Мы будем придерживаться своего подхода и радовать гостей правильными блюдами, напитками и, конечно, кофе.

На правах рекламы

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу кофейного бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.