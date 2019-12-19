Как стало известно «Континенту Сибирь», австрийская сеть кофеен COFFESHOP COMPANY закрыла две своих кофейни в Новосибирске и покинула город.

Информацию об уходе COFFESHOP COMPANY подтвердили участники рынка. Заведения компании уже удалены из справочника 2ГИС.

Сеть COFFESHOP COMPANY вышла по франшизе в Новосибирск в 2015 году. Вначале была запущена кофейня в ТРЦ «Галерея-Новосибирск», потом в этом же году — на фудкорте ТРЦ «Мега-Новосибирск». Франчайзи сети в Сибири являлся предприниматель Дмитрий Сизых. В его планах, которые он оглашал на тот момент «Континенту Сибирь», был запуск четырех кофеен за два года, причем третья кофейня должна была открыться на Красном проспекте. «Со временем мы хотим занять лидирующую позицию на рынке кофеен в городе», — отмечал на тот момент Дмитрий Сизых. Он также рассматривал в качестве перспективных городов для развития мегаполисы с населением от 500 тысяч человек и наличием хорошо проходимых торговых центров. Объем инвестиций в открытие одной точки бизнесмен ранее оценивал в сумму более 10 млн рублей.

Как следует из профиля Дмитрия Сизых в социальных сетях, в настоящее время он является основателем Первой Федеральной школы инвестирования, а также финансовым консультантом.

В администрации ТРЦ «Галерея-Новосибирск» подтвердили закрытие COFFESHOP COMPANY и отметили, что на этом месте арендатора пока никого нет. Напомним, что точка в ТРЦ «Галерея-Новосибирск» занимала 100 кв. метров и была рассчитана на 65 посадочных мест. Один из участников новосибирского кофейного рынка подтвердил, что его компании уже предлагали размещение на этой площадке. Напомним, что кофейня COFFESHOP COMPANY располагалась на втором этаже торгового центра. Также в ТРЦ «Галерея-Новосибирск» работают кофейни сетей «Шоколадница», Travelers Coffee и «Чашка кофе».

Что касается новосибирской «Меги», то, как стало известно «Континенту Сибирь», на площадке COFFESHOP COMPANY в скором времени откроется заведение новосибирской сети PRIMETIME COFFEE Антона Горестова. Ранее руководство этой сети отмечало, что за 2019 год планирует запустить в городе еще 10-15 кофеен. Примечательно, что это будет уже третье заведение сети PRIMETIME COFFEE на территории ТРЦ «Мега-Новосибирск». На сегодня кофейня сети уже работает в детском центре «Кидбург» и в контейнере рядом со входом в ТРЦ «Мега-Новосибирск». В самом торгово-развлекательном центре также работает кофейня омской сети Skuratov Coffee, кафе-пекарня «Синнабон», кондитерские Kuzina, Dudnik.

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу кофейного бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.